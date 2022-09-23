В небе над Одессой украинская ПВО за день сбила шесть иранских дронов и российский штурмовик Су-25. Видео
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что за сегодняшний день, 23 сентября, в регионе сбито уже шесть иранских беспилотников и российский самолет Су-25.
Об этом Братчук написал в Telegram.
"По состоянию на 18:30 системами ПВО были сбиты шесть дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Генштаба, после атаки дронов в небе над Одессой ПВО сбила два беспилотника.
После этого оперативное командование "Юг" подтвердило уничтожение еще четырех дронов-камикадзе "Шахид-136" и штурмовика Су-25.
Кроме того, ВВС Украины в своем Telegram-канале опубликовали видео сбитого БПЛА иранского производства "Mohajer-6".
Ранее мы писали, что сегодня, 23 сентября, из-за атаки иранскими беспилотниками по Одессе погиб 1 мирный житель, разрушены 4 дома.
Также "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский поручил МИД Украины отреагировать на применение Россией иранских дронов.
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Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.
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