Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что за сегодняшний день, 23 сентября, в регионе сбито уже шесть иранских беспилотников и российский самолет Су-25.

Об этом Братчук написал в Telegram.

"По состоянию на 18:30 системами ПВО были сбиты шесть дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, после атаки дронов в небе над Одессой ПВО сбила два беспилотника.

После этого оперативное командование "Юг" подтвердило уничтожение еще четырех дронов-камикадзе "Шахид-136" и штурмовика Су-25.

Кроме того, ВВС Украины в своем Telegram-канале опубликовали видео сбитого БПЛА иранского производства "Mohajer-6".

Ранее мы писали, что сегодня, 23 сентября, из-за атаки иранскими беспилотниками по Одессе погиб 1 мирный житель, разрушены 4 дома.

Также "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский поручил МИД Украины отреагировать на применение Россией иранских дронов.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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