В пятницу, 23 сентября, идет 212-й день полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сегодня Россия проводит первый день "референдумов" на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

О том, как развиваются события во время "голосования", реакция Украины и мировой общественности — в нашем обновляемом материале.

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23 сентября

09:40 В Харьковской области под массированными обсрелами Купянск и Купянский район.

В Купянске ранены трое, в том числе - двое детей. Их состояние - средней тяжести.

В Купянском районе ранены четверо.

В Харьковском районе погиб 51-летний мужчина.

Двое людей подорвались на минев Чугуевском районе.

Вчера днем противни снова нанес ракетный удар по пгт Печенеги Чугуевского района. Ракета попала в землю у дамбы Печенежского водохранилища. Без пострадавших.

09:35 В Донецке публикует первое видео с "референдума".

Он проходит в формате подомового обхода в городах неподконтрольной части Донецкой области.

Во дворах ставят bluetooth-колонки, которые вместо громкоговорителей зазывают на "голосование".

09:24 Львовские власти заявляют, что вчерашняя воздушная тревога (она звучала во Львове лишь 1 раз - с 11:47 по 12:16) была связана с угрозой удара российским "Кинжалом".

09:20 В результате ночных прилетов по Запорожью пострадали трое человек, их госпитализировали с легкими травмами.

Сообщают, что поврежден объект гражданской инфраструктуры, повреждены дома и автомобили.

Одна из ракет попала в строение рядом с мостом в Запорожском районе.

09:11 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об обстрелах области.

В Николаеве ночью ударили по офисному зданию объекта промышленной инфраструктуры, были повреждены частные дома, водопровод и электросети.

Под постоянным огнем Березнегуватская громада, там повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, три объекта торговли и газовый трубопровод.

08:55 Вчера немецкий Бундестаг снова отложил голосование за передачу Украине танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

Проект документа после жарких споров передали на рассмотрение комитетам, пишет издание Politico (то есть, отложили в долгий ящик).

Заседание по этому поводу инициировал правоцентристский оппозиционный блок ХДС/ХСС. Он потребовал "немедленно разрешить экспорт немецких танков и боевых машин пехоты в Украину".

Того же давно требуют партнеры Шольца по коалиции - "зеленые" и свободные социал-демократы.

Однако после "жарких 50-минутных дебатов" большинство депутатов от партии Шольца СПДГ - а также неожиданно от "зеленых" и свободных демократов - передали предложение в комитеты. "Это фактически задерживает пленарное голосование по тексту на несколько недель", - пишет Politico.

Впрочем, у ХДС/ХСС есть в запасе другое предложение - по поставкам танков для Украины (уже без БМП). Его могут внести на следующей неделе, хотя в июне оно уже однажды было отложено.

Посол Украины Андрей Мельник прокомментировал эту ситуацию.

"Чудесный" день в Берлине для украинцев после гневной речи Путина: светофор (название правящей коалиции в Германии - Ред.) замел тему леопардов под ковер в Бундестаге. Взамен федеральное правительство готово принять русских дезертиров (имеется в виду решение МВД ФРГ принимать россиян, бегущих от мобилизации - Ред.). Главное: "Не провоцируйте Путина". Хорошего вечера", - написал Мельник в Твиттере.

08:31 В Славянске ночью обстреляли район мясокомбината, сообщил мэр города Вадим Лях.

Пострадавших нет.

08:30 Британская разведка сообщает, что за последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, где россияне после отвода войск хотели выстроить свою новую линию обороны.

Южнее, в Донецкой области, украинские войска продолжают штурмовать Лиман, который Россия захватила в мае.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей", - резюмируют в минобороны Британии.

К слову, американский "Институт изучения войны" также пишет о наступлениях РФ в Донецкой области - в районе Бахмута и Горловки.

08:20 Итак, сегодня в 8 утра по Киеву на неподконтрольных Украине территориях начались "референдумы" за вхождение в состав России.

Также они пройдут и в самой РФ.

Голосовать будут пять дней - от сегодня и до вторника 27 сентября. Все дни, кроме последнего, это будет происходить на дому или во дворах выездными группами. Как заявляется - в целях безопасности.

И только в последний день откроются "избирательные участки".

Вопросы в бюллетенях будут разные. У жителей Херсонской и Запорожской областей (точнее, их оккупированных районов), спросят, хотят ли они создать "независимое государство" и после этого стать частью РФ.

К слову, "голосование" намерены провести также и в захваченных населенных пунктах Николаевской области - Снегиревке и Александровке.

В "ЛДНР" этап с независимостью пропустят и сразу перейдут к вхождению в состав России.

Предварительные итоги собираются озвучить уже 27-28 сентября. В Украине и на Западе заранее заявили, что этих итогов не признают. И введут санкции против организаторов "референдума". В Украине же всем его участникам пригрозили уголовной ответственностью.

08:07 В Марганце после ночных обстрелов погибла супружеская пара. Еще девять человек получили ранения, заявил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

08:04 Сводка "Института изучения войны" (США) по ситуации на Донбассе:

1. ВСУ начали наступать на Лиман с севера, атакуя через Редкодуб и Коровий Яр.

2. Российские войска продолжают наступление к югу и востоку от Бахмута. Они ведут бои в Зайцево и Отрадовке. Также сообщается, что ВСУ отошли в восточной части Бахмута, взорвав мост через речку Бахмутка.

3. В "ДНР" заявили, что захватили населенный пункт Жованка на северной окраине Горловки.

4. Российские войска провели штурм Новомихайловки, примерно в 25 км к юго-западу от Донецка.

07:48 Ночью по Запорожью снова были прилеты. Пострадали объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

07:28 Последствия прилета по Угледару в Донецкой области.

07:25 Российские СМИ сообщают о взрыве в Мелитополе. Других подробностей пока нет.

07:20 Основное из утренней сводки Генштаба:

1. За сутки российская армия нанесла 4 ракетных и 27 авиаударов, а также более 70 обстрелов из РСЗО.

2. В Сватово (неподконтрольная территория Луганской области) получил ранения командир 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ генерал-майор Цоков.

3. В аннексированном Крыму призывников набирают из числа сотрудников частных охранных предприятий. В Смоленске россияне провели досрочный выпуск из академии ПВО. А на базе Московского общевойскового училища пройдут месячные сборы резервистов.

4. ВСУ отразили атаки в районах Купянска, Спорного, Майорска, Зайцево, Авдеевки, Опытного, Каменки и Новомихайловки.

07:04 Сводка украинского Генштаба на утро 23 сентября.