Российские СМИ публикуют фото "бюллетеня" для "референдума" на захваченных территориях Запорожской области.

Судя по тексту, одним вопросом жителям предлагают ответить сразу на три - и о "выходе из состава Украины", и о "создании самостоятельного государства", и о "присоединении" к РФ.

Также назначенные РФ "власти" оккупированной части Запорожской области заявили о планах захватить весь регион после проведения "референдума".

Также коллаборанты предложили переименовать Запорожскую область в "край" после "референдума".

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".