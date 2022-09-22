Назначенные Россией "власти" захваченных территорий Запорожской области заявили, что их цель - выход на административные границы региона.

Об этом сообщают российские СМИ.

Представитель "администрации" Владимир Рогов заявил, что если украинские войска после "референдума" не покинут всю территорию Запорожской области, то "будут считаться оккупантами", а их действия на территории региона будут восприняты как "агрессия против России".

Напомним, что Россия контролирует в Запорожской области такие крупные города как Бердянск и Мелитополь, но областной центр все время войны остается под контролем Украины.

При этом официально в РФ целью "спецоперации" сейчас называют "защиту Донбасса".

Ранее Рогов заявлял, что Запорожская область по итогам "референдума" объявит независимость в существующих границах.

Он же предложил переименовать Запорожскую область в "край" после "референдума".

Сообщалось, что назначенные РФ "власти" собираются на "референдуме" объявить о выходе из Украины, затем создать отдельное "государство", а затем в его составе войти в РФ.

Война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".