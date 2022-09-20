Российский "референдум" в оккупированной части Запорожской области будет проходить очно на участках для голосования только в пятницу, 23 сентября. А с 23 по 27 сентября - в населенных пунктах, где нет помещений для голосования.

Это следует из соответствующего "указа главы ВГА".

Отмечается, что на "референдум" будет вынесен вопрос о "выходе из состава Украины, создании государства и его вхождении в РФ".

Напомним, что в РФ также организуют участки для голосования на "референдумах" 23-27 сентября.

Советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил "Стране", почему активизировалась тема с проведением "референдумов".

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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