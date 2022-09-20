"Референдум" по вхождению в состав РФ в оккупированных регионах Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября, в такие же даты, как и в "ЛДНР", заявил назначенный россиянами "глава" региона Евгений Балицкий.

Также "Страна" писала, что в оккупированном Херсоне вслед за "ЛДНР" объявили о проведении "референдума" с 23 по 27 сентября.

В РФ на фоне обсуждения "референдумов" активизировались угрозы о применении ядерного оружия.

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что бутафорские "референдумы" и мобилизация не остановят ВСУ от освобождения всей Украины.

Напомним, война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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