Бутафорские "референдумы" и мобилизация не остановят ВСУ от освобождения всей Украины — Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вслед за главой Офиса президента Андреем Ермаком отреагировал на новости о "референдумах".
"Бутафорские "референдумы" ничего не изменят. Не будет и никакой гибридной "мобилизации". Россия была и остается агрессором, незаконно оккупировавшим часть украинской земли. Украина имеет полное право освободить свои территории и будет продолжать освобождать их, что бы ни говорила Россия", - написал Кулеба в Twitter.
Как сообщалось, сегодня оккупационные "власти" "ЛДНР" и Херсона одновременно объявили о проведении "референдумов" с 23 по 27 сентября.
А в Госдуме РФ сегодня проголосовали за внесение в Уголовный кодекс понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время".
Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.
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