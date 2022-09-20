В Офисе президента Украины прокомментировали планы проведения "референдумов" на захваченных территориях Украины, о которых заявили в "ЛДНР", а также в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Комментарий в телеграм-канале оставил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми. Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал Ермак.

Напомним, в "ЛНР" вчера призвали немедленно провести "референдум" о вхождении в состав РФ. После такое заявление сделали и в "ДНР".

Также ранее в Госдуме заявили, что "референдум" о признании "ЛНР" субъектом РФ состоится уже осенью, в ближайшее время.

Кроме того, назначенные РФ "власти" оккупированной Херсонской области также заявили о планах провести "референдум".

После этого в оккупированной части Запорожской области также инициировали проведение "референдума".

О том, почему в "власти" оккупированных территорий призвали к "немедленному" проведению "референдума" о присоединении к РФ, мы рассказывали в отдельном материале.