Об обращениях по поводу "немедленного" проведения "референдума" о присоединении захваченных украинских регионов к РФ.

В конце августа, когда "Страна" подводила итоги 6 месяцев войны, как один из сценариев возможного развития ситуации мы описывали сценарий "военного референдума".

Он подразумевал, что Россия проведет "референдум" о присоединении захваченных территорий прямо во время боевых действий. После чего примет эти территории в свой состав и предъявит Киеву ультиматум – в случае продолжение атак будет воспринимать это как "акт агрессии" с возможным применением оружия массового поражения в качестве "ответа на агрессию".

Данный сценарий напоминает игру "ва-банк", так как может действительно перевести военный конфликт совсем на другой уровень эскалации.

Но было непонятно, готова ли Россия именно таким образом сформулировать ультиматум, не говоря уже о готовности реализовать на практике свои угрозы, если ВСУ продолжат наступление и после "референдума".

Поэтому ещё в августе данный сценарий казался маловероятным, а разговоры о скором поведении "референдума" (например, 11 сентября), которые активно велись в начале лета, к его концу постепенно затухли.

Судя по тогдашним заявлениям из Москвы "референдум" решили перенести "на потом", привязав его ко времени выхода на границы Донецкой области.

И вот теперь тема вдруг вновь резко всплыла.

Почему?

Наиболее часто встречающееся объяснение - тяжёлая ситуация для России на фронте, где ВСУ продолжают наступление в Харьковской области и пока не очень понятно смогут ли российские войска его удержать на границах Луганской области (как раз сегодня глава Луганской ОВА сообщил, что село Белогоровка на Луганщине освобождено украинскими войсками).

При этом, руководство РФ явно не хочет объявлять мобилизацию, чтоб увеличить численность войск на фронте в Украине.

В таких условиях "референдум" и перспектива перевода после него войны на новый уровень (вплоть до угроз использования ядерного оружия) может рассматриваться в Кремле как способ побудить Киев остановить боевые действия на нынешней линии фронта.

Есть ещё одна версия, что присоединение «ЛДНР» и других захваченных территорий к РФ - это возможность обосновать для внутрироссийской общественности необходимость объявления Украине войны и мобилизации в России (если боевые действия после «референдума» не прекратятся).

Но, повторимся, в любом случае, для Москвы это будет уже игра "ва-банк".

И сейчас все ещё по-прежнему непонятно - принял ли уже Путин решение начать эту игру, запустив "референдумы", либо это инициатива отдельных групп в российской власти, которые к такой игре Путина пытаются подтолкнуть.

Вероятно, уже в ближайшие дни ситуация должна проясниться в ту или иную сторону в зависимости от того будет ли объявлен "немедленный референдум", либо тему вновь приглушат.