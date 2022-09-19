"Общественная плата ДНР" обратилась к "главе республики" Денису Пушилину с призывом незамедлительно провести "референдум" о присоединении к РФ.

Ранее с аналогичной инициативой выступила "общественная палата ЛНР", а также назначенные россиянами "власти" в Херсонской области.

Так что, судя по всему, это все-таки не местная самодеятельность, а организованная кампания. Однако пока Москва не озвучивала свое отношение к ней.

Глава российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что Москва может ускорить проведение "референдумов", чтобы удары по территории аннексированных территорий назвать ударами по России, что "развяжет Москве руки во всех смыслах"

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.