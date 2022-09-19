Появилось продолжение истории с призывом "общественной палаты ЛНР" немедленно провести "референдум" о вхождении "ЛНР" в состав РФ.

"Глава Общественной палаты ЛНР" заявил, что "референдум" - это "вопрос не одного дня" и говорить о дате рано, сообщают российские издания.

Так что пока не очень понятно, что "палата" имела в виду - "немедленное" проведение или "вопрос не одного дня".

Ранее Маргарита Симоньян выразила мнение, что аннексия развяжет Москве руки, ведь тогда удары по оккупированным территориям Россия будет трактовать как удары по своей территории.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.