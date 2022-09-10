В "ДНР" назначили "министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Эдуарда Осипова, ранее работавшего заместителем начальника Федерального казенного учреждения РФ "Центравтомагистраль".

"Центравтомагистраль" входит в структуру "Росавтодора" и следит за состоянием и развитием дорожной сети нескольких центральных областей России, в том числе Московской.

Это очередное кадровое назначение в "ДНР" с привлечением высокопоставленного российского чиновника.

Напомним, что летом в "ДНР" появились еще четыре новых "министра" из России.

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.