В Херсоне россияне уже создали "комиссию" по проведению "референдума" о вхождении региона в состав РФ.

Об этом заявил в Телеграм Офис генпрокурора Украины.

Ведомство сообщило о подозрении назначенной россиянами "главе комиссии", которая ранее возглавляла городскую избирательную комиссию Херсона. По данным следствия, жительница города в мае-июне согласилась сотрудничать с назначенными РФ "властями" и добровольно заняла должность "председателя комиссии" по проведению "референдума" в Херсонской области.

В Офисе генпрокурора добавили, что ранее она неоднократно участвовала в избирательных процессах по украинскому законодательству и возглавляла Херсонскую городскую избирательную комиссию.

Ей сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, сегодня "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что подготовка к "референдуму" о вхождении в состав России уже началась.

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