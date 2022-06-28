Шотландские издания опубликовали бюллетень для голосования на возможном референдуме о независимости в 2023 году.

В бюллетене только один вопрос (тот же, что и в 2014 году): "Должна ли Шотландия быть независимой страной?"

Ранее "Страна" писала, что сегодня первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила парламенту, что хочет провести второй референдум о независимости 19 октября 2023 года. Она сказала, что "пришло время для независимости" и что шотландское правительство опубликует сегодня законопроект о референдуме о независимости Шотландии. По ее словам, в законопроекте обозначены такие ключевые положения: во-первых, его цель состоит в том, чтобы "выяснить мнение народа Шотландии о том, должна ли Шотландия быть независимой страной"; во-вторых, формулировка вопроса должна быть такой же, как и прошлый раз: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?"

Ранее референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году, тогда 55% участников не поддержали отделение от Британии.

Вообще о референдуме в Шотландии заговорили еще в конце прошлого года. Но тогда кампания за независимость была приостановлена из-за пандемии.