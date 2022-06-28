Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила парламенту, что хочет провести второй референдум о независимости 19 октября 2023 года, сообщает The Guardian.

Она заявила, что "пришло время для независимости" и что шотландское правительство опубликует сегодня законопроект о референдуме о независимости Шотландии.

По ее словам, в законопроекте обозначены такие ключевые положения:

Во-первых, его цель состоит в том, чтобы "выяснить мнение народа Шотландии о том, должна ли Шотландия быть независимой страной".

Во-вторых, формулировка вопроса должна быть такой же, как и прошлый раз: "Должна ли Шотландия быть независимой страной?"

Ранее референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году, тогда 55% участников не поддержали отделение от Британии.

Напомним, что о референдуме заговорили еще в конце прошлого года. Тогда Никола Стерджен сообщила, что страна проведет референдум о выходе из состава Британии уже в 2023 году. Последняя кампания за независимость была приостановлена из-за пандемии.

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