В 2023 году Шотландия хочет снова провести референдум о независимости от Великобритании, заявил первый министр Шотландии Никола Стерджен, выступая в Вашингтоне, сообщает Bloomberg.

В случае ее обретения Стерджен обещает американцам сохранить приверженность НАТО.

При этом, в случае выхода из состава Великобритании, Шотландия намерена потребовать вывести британскую военно-морскую базу, на которой дислоцируются британские атомные подлодки.

"Однако дилемма для Стерджена заключается в том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается дать Шотландии еще один шанс на независимость", - пишет Bloomberg.

По данным издания, Джонсон настроен категорически против референдума о независимости.

Ранее референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году, тогда 55% участников не поддержали отделение от Британии.

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