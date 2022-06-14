Перед вступлением в Евросоюз в Украине сначала должна прекратиться война, заявил министр-делегат при Министерстве иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире радио France Inter.

По его словам, условия членства Украины в ЕС должны обсуждаться только после завершения боевых действий.

"Хочу сказать, чтобы не было иллюзий, это займет время. Ведь в Украине идет война, поэтому сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему "клубу" на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС. Но Украине нужно дать позитивный сигнал как можно скорее, а затем начать этот долгий процесс", - пояснил он

Это уже не первое заявление из Франции на тему "без мира Украина в ЕС" не вступит. Ранее о том же говорил и Макрон.

Как отметили в Telegream-канале "Политика страны", эти заявления показывают, что даже предоставление Украине статуса кандидата в ЕС ещё не будет означать открытую дорогу в Евросоюз. Для начала должно быть выполнено главное условие - прекратиться война.

Ранее "Страна" писала, что Еврокомиссия склоняется к одобрению статуса кандидата в ЕС для Украины. Финальное решение Еврокомиссия должна вынести уже в пятницу, 17 июня, а потом на следующей неделе его утвердят государства-члены Евросоюза.

Также мы рассказывали о том, что в Австрии заявили, что выступят против предоставления Украине статуса кандидата, если такой же статус не получат государства Западных Балкан и Молдова.