В Еврокомиссии сегодня состоялись предварительные дебаты касательно перспективы членства Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюзе.

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

"Похоже на статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, а вот заявка Грузии остается под вопросом", - пишет Йозвяк.

Финальное решение Еврокомиссия должна вынести уже в пятницу, 17 июня, а потом на следующей недели его утвердят государства-члены ЕС.

Ранее в Австрии заявили, что выступят против предоставления Украине статуса кандидата, если такой же статус не получат государства Западных Балкан и Молдова.

Ранее замглавы Еврокомиссии заявил, что Украина должна вступить в ЕС не за десятилетия, а за годы.

Таким образом он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона, что Украине могут понадобиться десятилетия на вступление в Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.