Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в Евросоюз "может занять несколько лет, даже десятилетий".

Об этом он сказал в ходе выступления перед зданием Европарламента в Страсбурге, пишет Le Journal.

Вместе с тем, Макрона предложил создать "европейское политическое сообщество", которое позволит странам, не входящим в Европейский союз, присоединиться к "основным европейским ценностям".

Макрон заявил, что любые шаги, позволяющие Украине присоединиться к ЕС, потребуют "на самом деле нескольких лет или, без сомнения, нескольких десятилетий".

Напомним, ранее в Австрии заявили, что вступление Украины в ЕС невозможно в ближайшие пять-десять лет. Австрийский министр по делам Евросоюза и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер заявила, что для Украины не может быть ускоренной процедуры.

Также сообщалось, что Шарль Мишель ждет "лучшего момента" для рассмотрения в Евросовете заявки Украины на членство в ЕС.

Тем временем, Еврокомиссия ждет от Украины вторую часть опросника по приему в ЕС. Решение по статусу кандидата примут в июне.