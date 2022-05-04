Вступление Украины в ЕС, которое, как рассчитывают в Киеве, состоится к 2024 году, не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет". Об этом заявила австрийский министр по делам Евросоюза и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер.

Об этом сообщает Euractiv.

Недавно другой австрийский высокопоставленный чиновник, министр иностранных дел страны Александр Шалленберг предложил Украине рассмотреть другие способы взаимодействия с ЕС, кроме вступления в сообщество.

Эдштадлер прокомментировала эту позицию, заявив, что полное присоединение Украины будет "длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет", поскольку "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага".

Она добавила, что для Украины не может быть ускоренной процедуры.

"Министр иностранных дел также хотел этим сказать, что, возможно, также придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, что Украина услышала отказ от членства в ЕС, а это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии", - сказала Эдтштадлер.

Между тем в Киеве заявляют, что Украина может получить статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне.

Ранее "Страна" разбирала, что говорят в Европе о перспективах вступления Украины в ЕС.