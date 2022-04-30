На следующей встрече лидеров Европейского союза в июне этого года Украине может быть предоставлен статус кандидата в члены Евросоюза.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"Рассчитываем, что когда члены ЕС снова соберутся, - это будет июнь этого года - будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Мы обычно ведем переговоры с разными столицами и говорим о том, что эта ускоренная процедура, по которой мы проходим все процессы, она стала возможной через те изменения, трансформации, которые мы осуществляли за последние 8 лет, это и был наш путь собственно в Европу", - сказала она.

Напомним, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2024 году.

Ранее мы писали, что Украина заполнила опросник для ЕС и ждет позитивного решения по поводу вступления в сообщество уже летом.

Также "Страна" подробно рассказывала, что говорят в Европе о перспективах вступления Украины в Евросоюз.