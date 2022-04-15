Еврокомиссия оценит Украину по двум основным критериям членства, чтобы определить, может ли страна получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом в интервью CNN 14 апреля рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Европейская комиссия начала работу над анализом, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, соответствует ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", – отметил посол.

По словам дипломата, Еврокомиссия намерена завершить свою экспертную оценку до июня. После этого на основе выводов комиссии государства-члены должны принять решение, предоставлять ли Украине статус кандидата на вступление.

Ранее Маасикас заявлял, что согласен с тем, что Украине нужно предоставить статус страны - кандидата в ЕС, так как она своей кровью подписала членство в сообществе.

Напомним, 8 апреля во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в Европейский союз. В связи с этим наша страна ждет предоставления статуса кандидата в члены ЕС этим летом.