Президент Украины Владимир Зеленский резко негативно отреагировал на то, что в ЕС не могут определиться с эмбарго на российские энергоносители.

Об этом он заявил в ходе видеоконференции с депутатами Литвы.

"Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну и до сих пор не известно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей. Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину РФ", – сказал президент.

Напомним, 8 апреля Евросоюз утвердил уже пятый пакет санкций против России. Однако нефтяное эмбарго не вошло в него.

Вместе с тем, страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против РФ. Как заявил глава МИД Литвы, этот пакет включает в себя "нефтяные опции".

Также сообщалось, что США наращивают поставки газа в Европу для снижения зависимости от российских энергоносителей.

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