Завершается 47-й день войны в Украине.

Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые заявили о критической ситуации, об отсутствие боеприпасов и заявили, что им осталось теперь воевать только в рукопашную.

Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев.

И со дня на день ждут начала большого наступления РФ на Донбассе или шире - на востоке Украины. Хотя, многие на Западе скептически относятся к таким прогнозам и сомневаются, что россиянам удастся собрать достаточно сил, чтобы сформировать ударный кулак, необходимый для прорыва крепкой обороны украинских войск в зоне ООС.

Проанализировали главные события 11 апреля.

Ситуация на фронте 11 апреля

Утром Генштаб сообщал, что наступление РФ на востоке начнется, вероятно, в ближайшие дни.

На одном из важнейших участков этого театра - под Изюмом - противник штурмовал села Долгенькое (у трассы на Славянск) и Дмитровка (у трассы на Барвенково). Атаки были отбиты, сообщают ВСУ.

При этом в России сообщили, что взяли укрепленную украинцами Каменку - населенный пункт примерно в пяти километрах к югу от Изюма.

В боях под Каменкой погиб один из командиров ДУК Правый сектор Тарас Бобанич.

В Мариуполе россияне штурмуют территорию порта (в "ДНР" заявляют, что его уже взяли, что украинские источники не подтверждают), а также блокируют украинские войска на территориях промышленных предприятий - "Азовстали" и "Азовмаша".

Ситуация для ВСУ в городе очень тяжелая, о чем уже публично заявляют украинские подразделения. Детально ситуацию в Мариуполе мы анализировали здесь.

В Луганской области противник пытался штурмовать Северодонецк и усилил нажим на Попасную (позволяет выйти на границы с Донецкой областью), сообщил Генштаб.

О ситуации в Херсонской области сообщил Институт изучения войны (США). Он опубликовал карту боевых действий в этом районе.

Основные бои там идут у приморской Александровки (отмечено кругом на карте) и Нововоронцовки, которая граничит с Днепропетровской областью. Оба населенных пункта армией РФ, судя по этому чертежу, не контролируются.

Наступление и оружие

Интересно, что в анализе, который дает Институт изучения войны по Донбассу, скептически оцениваются возможности России собрать достаточно сил для окружения группировки украинских войск в зоне ООС. Указывается, что армия РФ уже понесла значительные потери и для восстановления боеспособности частей, которые сейчас передислоцируются на Донбасс, нужно значительное время на доукомплектацию и боевое сглаживание. А также на набор пополнения и поставки техники. Причем, по мнению экспертов Института, на это уйдет несколько месяцев.

Еще один фактор (о нем говорил в том числе и Арестович), который тормозит наступление на севера Донецкой области - это постоянные дожди. А также сезонное половодье - реки разливаются и их трудно форсировать.

Впрочем, большинство других прогнозов исходят из того, что россияне могут начать наступление уже в ближайшее время. РФ готовится атаковать там в ближайшее время, заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, Россия продолжает перегруппировывать войска для наступления в восточной операционной зоне, наращивает систему управления и материально-техническое обеспечение.

Основные усилия противника на текущем этапе, по данным Мотузяника таковы:

- Подготовка к наступлению на группировку Объединенных сил;

- Установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями;

- Обеспечению устойчивого сухопутного коридора с Крымом.

По словам спикера МО, исход битвы за Донбасс и определит дальнейшие планы Москвы. В том числе могут возобновить наступление на Киев. К слову, глава Киевской военной администрации Николай Жирнов также считает, что пока нет мира, Киев должен быть готов к обороне.

Все это прозвучало параллельно с тем, как новым "походом на Киев" угрожал Рамзан Кадыров.

На Западе же говорят, что следующими целями могут быть Одесса и Днепр. Такое мнение высказал капитан первого ранга в отставке военно-морских сил США Гарри Табах. Он также заявил, что и Украина, и Россия ограничены во времени.

То есть в Украине и на Западе ждут не только локальной операции на Донбассе, но и возобновления боевых действий в других частях страны. Причем озвучивание этих прогнозов имеет вполне прикладную цель - аккумулировать максимум оружия с Запада.

Эта тема стала в последние дни центральной в риторике Банковой. Сегодня Владимир Зеленский также затронул эту тему, увязав ее с предстоящей битвой на востоке.

"Мы не знаем, какое количество техники будет, и понимаем, что будет в разы больше, чем сейчас. Мы видим скопление военных, техники у востока и юга нашего государства. Мы понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг. Мы понимаем, что он собирается сделать, и понимаем, что от скорости того, как нам будут помогать, и прежде всего, кстати, США, от той скорости, как они смогут нам передать оружие, честно скажу вам, зависит, выстоим мы или нет", – заявил он в интервью CBS.

И нужно сказать, что сообщения о том, что Запад готов максимально расширить поставки оружия в Украину (в том числе и тяжёлого) идут уже несколько дней постоянно.

Словакия поставила ракетный комплекс С-300, Чехия танки. Германия собирается прислать 50 танков "Леопард" (правда, той серии, которая была снята с производства еще в 80-х годах прошлого века) хотя ранее блокировала такую возможность (правда, и "Леопарды" обещают лишь через шесть недель).

Также поставки нарастили Британия и США. А еврокомиссар Боррель призвал закончить конфликт не дипломатией, а на поле боя победой Украины.

Показательным был и визит в Москву на встречу с Путиным канцлера Австрии Нехаммера. После визита он высказался о его итогах в скептическом тоне и заявил, что у него нет "положительного впечатления" от разговора. Он призвал Путина прекратить войну и передал от Зеленского его желание встретиться с президентом РФ.

Сегодня заявление по оружию сделала и министр иностранных дел Германии Бербок, и Боррель. Оба высказались за то, чтоб удовлетворить заявки Украины.

То есть в целом после трагедии в Буче и в Краматорске позиция европейских стран по поводу поставок оружия серьезно поменялась.

Но примечательно, что это происходит на фоне явного нежелания ЕС вводить наиболее жесткие санкции против РФ, включая эмбарго на поставки газа.

Пятый пакет санкций не содержал эмбарго на импорт энергоносителей из ЕС. Ходят слухи, что ограничения на энергоимпорт из ЕС могут быть в шестом пакете. Но не факт, что они коснутся газа, да и по нефти есть вопросы (эти ограничения тяжело скажутся на европейской экономике).

При этом, между желанием европейцев поставлять больше оружия и нежеланием отказываться от закупок российского есть взаимосвязь.

Европейцы столкнулись с тем, что в своей санкционной политике против РФ дошли практически до предела - дальше могут быть лишь те санкции, которые очень сильно ударят по самим европейцам. Но реагировать на происходящее в Украине они должны. И потому нашли выход - увеличивать поставки оружия. В том числе и тяжёлого, которое ещё несколько недель назад отправлять были не готовы.

Но теперь ситуация изменилась.

Другой вопрос - как на это отреагирует Россия и не перейдёт ли конфликт на совсем иной, более глобальный, уровень эскалации.

Обстрелы и разрушения

Основное направление обстрелов - Донецкая и Луганская области, а также Днепропетровский регион, однако география многим обширнее.

Из-за постоянных обстрелов в Донецкой области половина Донецка осталась без света. Электроснабжения нет в Петровском, Кировском и Ленинском районах. Местные "власти" говорят, что снаряд попал в трансформаторную подстанцию.

Также сообщается об обстреле Еленовки и Ясиноватой. В последней, по словам очевидцев, ранены два мирных жителя.

На востоке под обстрел попала железнодорожная станция. Повреждены 5 локомотивов, колеи и контактная сеть, название станции не указывается.

В Луганской области российские войска обстреливали Северодонецк и Лисичанск, в регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры, сообщает губернатор Сергей Гайдай.

Северодонецк - стабильно под обстрелами. С утра обстреляли школу и две многоэтажки.

В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года рождения, которые оставались доме.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, социальная и критическая инфраструктура Северодонецка почти уничтожена, ракеты россиян попали в два дома и частную клинику.

В Рубежном после вчерашних обстрелов произошел взрыв цистерны с азотной кислотой. Последствия обширного пожара можно увидеть на видео.

В Лисичанске Луганской области в результате российского обстрела четыре дома разрушены, минимум трое пострадавших. Фото пострадавших домов публикует губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Сообщается, что это уже не первый обстрел жилых кварталов Лисичанска за сегодняшний день. Утром спасатели в разрушенном доме обнаружили одного погибшего.

В Днепровской области вчера был антирекорд по "прилетам", а сирены выли практически каждый час. Сообщается о многочисленных ракетных ударах по региону и 7 "прилётах".

Минобороны РФ заявило, что разбомбило в Днепре ангар, где хранилась присланная в Украину из Словакии установка ЗРК С-300. Но премьер Словакии назвал это фейком.

Глава облсовета Николай Лукашук заявил о разрушениях инфраструктурных объектов в Днепре и Павлограде. А здание фермерского хозяйства сгорело из-за попадания остатков ракеты, которую сбила система ПВО. счастью, никто не пострадал.

Вражескими ударами также уничтожен инфраструктурный объект в Звонецком. Пожар там спасатели укротили несколько часов. Есть один пострадавший. По утверждению Минобороны РФ, в Звонецком ракетами уничтожен штаб и место базирования батальона "Днепр", однако эта информация не подтверждается украинской стороной.

В Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект. Разрушила помещение и вызвала возгорание. Жертв нет.

Минобороны РФ разместило в своем телеграм-канале запуск ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота РФ. Предположительно, это ракеты, которыми были поражены объекты в Днепропетровской области.

После полудня три российские ракеты прилетели в аэропорт Днепра. Разрушена инфраструктура близ аэропорта, сообщает глава Днепропетровского облсовета Лукашук.

К слову, от аэропорта Днепра не осталось уже живого места. Разрушен сам аэропорт и инфраструктура рядом. А ракеты продолжают прилетать. Количество пострадавших выясняется.

Последствия обстрелов уточнил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко: шесть раненых спасателей в больницах. Одна девушка тяжелая, ее оперируют. В Синельниковском районе взорвался мужчина, который взял в руки кассетный боеприпас.

То есть помимо угрозы с воздуха остается угроза на земле, ведь после отступления российская армия оставляет множество "растяжек" - мин-ловушек. По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, известны факты минирования автомобилей и одна гибель мирного жителя, который просто открыл багажник машины.

В Николаеве ракетный удар вчера вечером пришёлся на предприятие, принадлежащее Катару. Жертв, по словам губернатора области Виталия Кима, нет.

В Харькове в одном из домов ракета застряла прямо в потолке.