Россия будет принимать решение о новом наступлении на Киев в зависимости от развития событий на Донбассе, где в ближайшее время российские оккупанты начнут наступательную операцию. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Отметим, что со стороны России продолжают звучать угрозы в адрес Киева. Минувшей ночью глава Чечны Рамзан Кадыров заявил, что после наступления на Донбассе "дальше заберем Киев и другие города".

Напомним, сегодня глава Киевской Городской Военной Администрации Николай Жирнов заявил, что пока нет мира, Киев должен быть готов к обороне.

Как сообщалось, по данным Минобороны Украины, российские войска в ближайшее время начнут наступательную операцию на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.