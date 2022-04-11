Опасность для Киева сохраняется, несмотря на отступление российских оккупантов из столичного региона. Пока нет мира, Киев должен быть готов к обороне. Такое заявление сделал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

"Пока нет мира, Киев должен быть готов к обороне. Учитывая, что столица - это политический и экономический центр Украины, сегодня многие возвращаются, город оживает. КГВА принимает меры для того, чтобы не нарушая общую систему обороны, дать возможность улучшить движение по городу", - сказал Жирнов.

Напомним, по словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка возвращаться в Киевскую область еще опасно, поскольку отступившие российские оккупанты оставили много мин и ловушек.

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