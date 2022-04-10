В Украине - проблемы с автосервисом.

С начала войны начал нарастать дефицит запчастей и расходников (в частности, по моторному маслу). Причем, перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка, начиная с официальных сервисных станций и заканчивая "гаражными" СТО, работающими на б/у запчастях.

"Дефицит связан с логистическими сложностями и уничтожением некоторых складов, в частности, в Киевской области",- говорит руководитель компании Autoconsulting Олег Омельницкий.

Спрос на услуги автосервиса (и, соответственно, потребность в запчастях), наоборот, растет.

"Везут много авто после обстрела, людям нужно хотя бы поставить их на ход. СТО работали с перебоями, только сейчас начали открываться, поэтому на ремонты уже выстраиваются очереди, запчастей не хватает. В итоге, резко взлетели цены. Скажем, если до войны сцепление на Daewoo стоило 1,5 тысячи гривен, то сейчас - 2,5 тысяч",- рассказал нам владелец киевского СТО Александр. По его словам, повышаются также цены на услуги мастеров.

Разбирались, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Нет масел и запчастей, но с гарантии обещают не снимать

Как отмечают в Autoconsulting, большинство официальных сервисов (от импортеров и дилеров авто, в том числе, предоставляющих гарантийное обслуживание) сейчас работают, за исключением разве что самых горячих территорий.

"Мы считаем, что автосервис сейчас - это часть критической инфраструктуры, ведь на обслуживание заезжают также авто терробороны и ВСУ, поэтому работаем даже в неспокойных регионах, скажем, Сумской области",- говорит представитель компании "Ниссан Украина" Владимир Иванов.

Впрочем, есть военная специфика. С одной стороны, "официалы" смягчили условия по плановому ТО (напомним - ранее, если не пройти его вовремя, могли снять гарантию на авто). К примеру, в "Хюндай Мотор Украина" рассказывают, что закрывают глаза на превышение побега до техосмотра на тысячу километров или "лишний" месяц эксплуатации авто.

В "Рено Украина" также говорят, что никого не "снимают с гарантии" - каждый случай рассматривается индивидуально. Владимир Иванов отмечает, что есть договоренности с европейскими партнерами - украинские водители, которые выехали в ЕС, могут пройти плановое или гарантийное обслуживание на фирменных автосервисах по всей Европе.

В то же время на украинских автосервисных станциях предупреждают об увеличении очередей на обслуживание и ремонт и дефиците запчастей.

К примеру, по Hyundai есть перебои с поставками компонентов, содержащих полупроводники. По BMW увеличились сроки ожидания запчастей. По Nissan - до недавнего времени не хватало моторных масел и некоторых запчастей. Сейчас, как говорит Иванов, ситуация начала нормализоваться.

Но в целом, по словам Олега Омельницкого, по новым авто проблемы с запчастями сохраняются. "Они связаны с нарушением логистических цепочек и уничтожением отдельных складов, в частности, по Киевской области. Сейчас бизнес активно перестраивает логистику",- отмечает эксперт.

Стали дефицитом и подорожали

По неофициальным автосервисам ситуация заметно хуже, чем на фирменных СТО.

"Перебои сейчас как по новым запчастям, так и по б/у. Под Гостомелем был большой склад комплектующих - его попросту уничтожили. На оптовых складах запасы запчастей были, минимум, на месяц. Соответственно, быстро восстановить склады вряд ли возможно, тем более, что логистика сейчас очень сложная. Рынок живет остатками, но и они заканчиваются. Если повезет, можно найти расходники и комплектующие в западных регионах, но и там уже намечается дефицит. Особенно на все, что касается кузовного ремонта, ходовой, а также масла, фильтры и др. В итоге ценники просто взлетели - все подорожало на 30-50%. Понятно, что многие продавцы попросту зарабатывают на ажиотаже", - говорит владелец СТО в Киеве Александр.

По словам Владимира Иванова, запчасти у иностранных поставщиков за последнее время не подорожали, то есть, рост ценников в Украина - чисто спекулятивный.

Схожая ситуация на рынке б/у запчастей. Рост ценников там с начала войны составил 30-35%, но многих позиций в наличии попросту нет. Это касается как запчастей, так и летних шин, заменой которых как раз озаботились водители.

Основные поставки б/у запчастей и шин в Украину ранее обеспечивали частники, закупающие товар в Польше и Германии.

Но с введением запрета на выезд за границу мужчин от 18 до 60 этот бизнес пошёл на спад.

"Сейчас продают то, что навезли еще до войны, но товар заканчивается. Новые поставки есть, но их очень мало, учитывая, что на б/у запчасти приходится основной спрос со стороны владельцев поддержанных машин, ведь такие комплектующие намного дешевле новых. Разборок сейчас тоже особо нет. Поэтому те, у кого остался товар, повышают цены, ведь его в любом случае заберут. Расчитывать ра сокращение дефицита не приходится, так как ха границу выехать сейчас сложно, а украинские склады заканчиваются. Разве что они будут пополнять за счет отечественной разборки - машин, которые сильно пострадали в войну и годятся разве что на запчасти. Но качество и состояние комплектующих там намного хуже, чем в Европе",- рассказал нам столичный продавец б запчастей Виталий.

"Очереди обстрелянных авто на ремонт"

В Киеве начинают активно возобновлять работу СТО. По данным КГГА, на 10 апреля работает 535 автосервисов. Но на самом деле это только чуть больше 10% станций техобслуживания, так как до войны их в столице было порядка 5 тысяч.

По словам Александра, владельца СТО в Киеве, спрос на услуги в последние дни вырос в несколько раз.

"После освобождения от оккупантов ряда областей, люди начинают приводить в порядок свои авто, пытаются их отремонтировать, поставить на ход. Очень много техники пострадало, в частности, по Киевской области. Повреждения разные - от простреленных бамперов и покорёженных дисков до проблем с ходовой и двигателем. Работы много - это не масло поменять. К тому же раньше наши мастера с военными ремонтами, мягко говоря, нечасто сталкивались. Поэтому на многих СТО уже листы ожидания и очереди. Из-за этого дорожают не только запчасти, но и услуги некоторых мастеров. На сервисах с большими очередями ценники уже повысились на 5-10%. Мастеров понять можно. С начала войны они не работали, но, как оказалось, аренду им исправно насчитывали. Я сам столкнулся с такой ситуацией - владелец помещения отключил свет и восстановил электроснабжение только после того, как я полностью рассчитался по аренде, хотя месяц не работал",- пояснил Александр.