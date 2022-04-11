19 500 военных, 725 танков и 1 923 бронемашины. Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ на войне в Украине
В Генштабе ВСУ озвучили актуальные потери России на войне против Украины. С 24 февраля РФ потеряла уже 19 500 человек личного состава.
Данные опубликованы в Facebook Генштаба ВСУ.
Потери техники:
- танков ‒ 725 единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 1923 единицы,
- артиллерийских систем – 347 единиц,
- РСЗО - 111 единиц,
- средства ПВО - 55 единиц,
- самолетов – 154 единицы,
- вертолетов – 137 единиц,
- автомобильной техники - 1387 единиц,
- корабли/катера - 7 единиц,
- цистерн с ГСМ - 76 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 единиц,
- специальная техника – 25 единиц,
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 единицы.
Ранее Британия сообщала, что Россия мобилизует уволенных с 2012 года военных и проводит вербовку в Приднестровье.
Сейчас, как известно, российская армия наращивает силы вблизи Харьковской области и Донбасса, готовясь к масштабному нападению на востоке Украины.
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Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.
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