В Генштабе ВСУ озвучили актуальные потери России на войне против Украины. С 24 февраля РФ потеряла уже 19 500 человек личного состава.

Данные опубликованы в Facebook Генштаба ВСУ.

Потери техники:

танков ‒ 725 единиц,

боевых бронированных машин ‒ 1923 единицы,

артиллерийских систем – 347 единиц,

РСЗО - 111 единиц,

средства ПВО - 55 единиц,

самолетов – 154 единицы,

вертолетов – 137 единиц,

автомобильной техники - 1387 единиц,

корабли/катера - 7 единиц,

цистерн с ГСМ - 76 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 единиц,

специальная техника – ​​25 единиц,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 единицы.

Ранее Британия сообщала, что Россия мобилизует уволенных с 2012 года военных и проводит вербовку в Приднестровье.

Сейчас, как известно, российская армия наращивает силы вблизи Харьковской области и Донбасса, готовясь к масштабному нападению на востоке Украины.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.