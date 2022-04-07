Россия готовит большую операцию на Донбассе, но сталкивается с низким моральным духом своих солдат, нехваткой припасов и личного состава.

Такие данные публикует разведка Великобритании.

Британцы подтверждают, что основным направлением действий российских вооруженных сил на данный момент является восток Украины, где российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии контроля.

При этом удары России по объектам инфраструктуры внутри Украины, вероятно, направлены на то, чтобы снизить способность украинских вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинское правительство;

Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами морального духа и нехваткой припасов и личного состава.

Ранее глава Луганской ВГА назвал вероятные даты вероятного наступления России на Донбассе.

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