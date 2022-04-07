В ночь с 6 на 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к украинцам. В нем он заявил, что после Бучи в мире будут "приравнивать к нацистам" не только российское руководство, но и обычных граждан. И предложил им требовать окончания войны.

По словам президента, санкций, которые Запад ввел за Бучу, "слишком мало" и они несоразмерны тому, что произошло.

Зеленский потребовал ввести против России нефтяное эмбарго. Он раскритиковал "некоторых политиков", которые говорят об ущербе экономикам их стран от таких запретов.

"Если же не способны (отказаться от российской нефти - Ред.), то не стоило и заниматься политической деятельностью", - обратился президент к лидерам, отказавшихся включить в новый санкционный пакет это эмбарго.

По словам Зеленского, Россия планирует "новое глобальное наступление" на Донбассе.

Также он рассказал о том, что Украина будет переносить промышленные предприятия из околовоенных районов.

Зеленский в новом обращении призвал мэров и губернатором ускорить возвращение людей в те места, где уже нет боев.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.