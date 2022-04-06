Семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для турецкому телеканалу Habertürk.

"Точно должны быть Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль. Это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Потому это первый шаг. Встреча с этими гарантами, потом объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной", – назвал порядок действий президент.

Зеленский также рассказал, что у всех стран разное видение этих самых гарантий. Дескать, "некоторые готовы на полную поддержку, а некоторые не на полную". Поэтому, по его словам, необходима встреча на уровне советников, которые обговорят документ. И когда появится уверенность, что он всех устраивает, пройдет встреча с представителями РФ.

Зеленский считает, что весь этот процесс не займет слишком много времени. Но не назвал, сколько примерно, на его взгляд, времени для этого понадобится.

Ранее "Страна" сообщала, что Германия засекретила информацию о переговорах с Украиной по гарантиям безопасности.

Также мы приводили условия Киева, по которым гарантии безопасности для нейтралитета Украины должны включать поставки ПВО и тяжелой артиллерии.