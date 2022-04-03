Гарантии безопасности для нейтралитета Украины должны включать поставки ПВО и тяжелой артиллерии. Условия отказа Украины от НАТО обсуждаются на переговорах Киева с Москвой.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Помимо этого возможными пунктами будущего договора могут являться совместное выступление армий, полноценные военные консультации по ведению боевых действий и более плотный обмен разведданными, в частности, аэрокосмическими.

Ранее Арахамия назвал все условия, при которых Украина откажется от НАТО после соглашения с Россией.

При этом власти обещают, что в конечном счете вопрос политического курса Украины и вступления в НАТО будет решаться украинцами на референдуме.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

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Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".