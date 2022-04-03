Список гарантий безопасности. Подоляк перечислил условия отказа Украины от НАТО
Гарантии безопасности для нейтралитета Украины должны включать поставки ПВО и тяжелой артиллерии. Условия отказа Украины от НАТО обсуждаются на переговорах Киева с Москвой.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Помимо этого возможными пунктами будущего договора могут являться совместное выступление армий, полноценные военные консультации по ведению боевых действий и более плотный обмен разведданными, в частности, аэрокосмическими.
Ранее Арахамия назвал все условия, при которых Украина откажется от НАТО после соглашения с Россией.
При этом власти обещают, что в конечном счете вопрос политического курса Украины и вступления в НАТО будет решаться украинцами на референдуме.
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