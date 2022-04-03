Даже после заключения мирного соглашения с Россией внеблоковый статус Украины будет принят только в случае отказа от вступления в НАТО, если это решение поддержат украинцы на референдуме.

Об этом заявил депутат Верховной Рады и представитель Украины в переговорной группе с Россией Давид Арахамия.

"Если будет подписан такой договор (о нейтральном статусе - Ред.) и мы будем понимать, что Украина максимально защищена, то следующая задача - внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового, нейтрального статуса. И, конечно, чтобы это сделать, мы хотим провести референдум - это будет решать украинский народ, а не украинские политики. Если народ не выберет такой путь, это будет означать, что договор не будет иметь окончательной юридической силы, - сказал Арахамия.

По его словам, только тогда можно будет вернуться к переговорам на тему гарантий Украины отказа от вступления в НАТО.

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