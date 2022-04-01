Анализируем ситуацию на фронте 1 апреля. День оказался насыщенным и по-настоящему прорывным.

Россия отвела войска фактически со всей территории области.

Взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли).

Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним сегодня обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Российские войска отступают от Киева

Главное событие дня - масштабное отступление российских войск с территорий Киевской и (частично) Черниговской областей (которое началось еще вчера).

Только по официальным данным Генштаба ВСУ освобожденных пунктов почти 30, плюс фактически подтверждена информация о том, что противник ушел из мест самых кровопролитных боев - Ворзеля, Гостомеля, Бородянки. Судя по всему, произошло отступление российских войск со всей территории Киевской и части Черниговской области.

"Страна" уже детально расписывала как и почему это происходило.

Отступление под Киевом уже подтвердили в том числе российские военкоры, которые находились в действующей под столицей Украины российской армии. Причем они четко указывают, что войска вывели вообще за границы Украины.

"Когда стали появляться фото жовто-блакитных флагов там, где мы были еще несколько дней назад, отрицать очевидное стало бессмысленно. Мы уходим из-под Киева. Отводим свои подразделения "за ленточку" (то есть за границу Украины - Ред.)", - написал корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, добавив, что он не знает почему было принято такое решение.

Зеленский, Арестович и другие представители украинской власти заявляют, что противник отводит войска из под Киева, чтоб бросить их на Донбасс (который Минобороны РФ обозначен как главная цель всей "спецоперации") и в целом на юг и восток Украины.

И там ситуация действительно становится все более "горячей".

Бои на подступах к Донбассу

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что россияне контролируют Изюм в Харьковской области - ключевой город на пути в северный Донбасс.

"На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий. В течение дня противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Малая Камышеваха, остановлен, успеха не имеет", - заявил Генштаб.

Малая Камышеваха прикрывает дорогу на Барвенково - контролируемый Украиной населенный пункт, укрепленный ВСУ. От Барвенково есть также дорога на Славянск (с Запада), по которой до него 48 километров. И в целом путь на Барвенково - это часть общего плана российских войск по попытке окружить группу украинских войск в зоне ООС ударами с севера (из Харьковской области) и с юга (из Запорожской).

Генштаб считает, что под Изюмом противник будет наращивать группировку. Российские источники фактически это подтверждают, отмечая при этом, что бои под Изюмом далеко не закончены и к югу от трасса Харьков-Ростов (прямая дорога на Славянск), еще не находится под российским контролем.

Но бои постепенно перемещается к северным границам Донецкой области. В некоторых селах близ Славянска власти уже рекомендуют жителям эвакуироваться.

На самом Донбассе основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Попасной и Рубежного (Луганская область), а также установлении полного контроля над Мариуполем.

Других деталей этих боев ВСУ не приводят. Западные СМИ отводят Мариуполю "считанные дни" (сегодня об этом со ссылкой на военных аналитиков из США сообщила британская The Times). Впрочем, напомним, что они и Киеву отводили несколько дней.

Но в любом случае, судя по концентрации российских сил, в ближайшее время начнет разворачиваться большая битва за Донбасс. При этом Арестович считает, что противник не может пока начать наступательную операцию по окружению войск в ООС.

"Пока он наносит только ракетные, авиационные и артиллерийские удары, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле", - заявил Арестович.

Что касается Мариуполя, то он сказал, что "Мариуполь держится. Командование оказывает некоторую помощь о которой рано говорить, но Мариуполь предоставляют ту помощь, которую можно оказать в нынешней непростой ситуации".

Еще одно направление, которое отмечают в Генштабе ВСУ - южное (Николаевская область). Речь идет об атаке россиян поселка Александровка к северу от Николаева (в районе Южноукраинской АЭС).

В вечерней сводке Генштаба есть информация о том, что российские войска на юге Запорожской области, а также на Херсонщине отступать, как под Киевом, не собираются. И активно пытаются установить там гражданскую власть и перевести ее на российские рельсы.

В частности, перевести расчеты на рубли, население на российскую связь и образование на русский язык.

Что с переговорами?

Сегодня переговоры Украины и России возобновились.

Кроме того, провели обмен пленными в Запорожской области, о чем заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Чо касается переговоров, то на последней встречи в Стамбуле Украина представила свой проект мирного договора, ключевым пунктом которого является согласие Украины на нейтралитет и внеблоковый статус в обмен на гарантии безопасности со стороны ведущих мировых держав, включая США, Россию, Китай, Францию, Германию, Британию, Турцию.

На сегодня ключевых вопросов и разногласий у сторон несколько.

1. Кто станет гарантом украинской безопасности после заключения мира и какие обязательства будут даны? И примут ли в этом участие ключевые военные державы НАТО. А именно США и Британия.

Оттуда идут пока противоречивые сигналы. США говорят, что поддержат Украину, но какие там готовы давать гарантии - непонятно.

Сегодня CNN со ссылкой на свои источники написала, что США и их союзники взвешивают гарантии безопасности для Украины, но вряд ли дадут Киеву то, что он хочет.

Источники считают маловероятным, что США и их союзники в конечном итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты.

Британия же вообще, судя по всему, против мирного договора на данном этапе. The Times написала сегодня, что Борис Джонсон уговаривал Зеленского не верить Путину на этих переговорах и что Лондон опасается, что США, Франция и Германия уговорят Зеленского пойти на уступки России. В правительстве Британии считают, что сейчас Украина в слабой позиции для заключения мира (то есть, он будет для Киева не выгодным).

Правда, неизвестно, станет ли ситуация выгоднее для Украины с течением времени. Война идет на территории нашей страны, здесь гибнут мирные жители, рушится инфраструктура и схлопывается экономика.

На словах гарантами хотят стать многие - Италия, Турция, высказывала такое предположение и Германия, изучает вопрос Франция. Но без четкого участия США и англичан паззл пока не складывается.

А если ведущие западные страны откажутся дать гарантии, которые просит Украина (а этого исключать нельзя - они могут не захотеть брать на себя риск напрямую участвовать в конфликте с Россией, исполняя свои гарантии), то и сама предлагаемая Киевом схема нейтралитета становится бессмысленной. А это ключевой элемент на переговорах.

2. Требование России признать Крым российским, а "ЛДНР" в границах областей - независимыми. Судя по сегодняшним репликам главы российской делегации Мединского, этих условий РФ не снимает. Украина же здесь на уступки идти категорически не собирается.

3. Требование Украины вывести российские войска за линии вторжения 24 февраля. И только после этого Киев готов имплементировать мирный договор. По этому поводу Москва ничего конкретно не сказала. Но как минимум с захваченных районов Донбасса (судя по требованию признать "ЛДНР") она пока уходить не собирается. По другим занятым районам по российской позиция Москвы не конца понятна. Но ряд сигналов (формирование новых органов "власти", внедрение в оборот рублей и прочее) показывает, что Россия оттуда уходить по своей воле быстро не собирается.

Тем не менее переговоры идут. И это дает шанс на то, что сторонам удастся прийти к компромиссу и как можно быстрее остановить кровавую войну.