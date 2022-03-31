Святослав Паламар с позывным "Калина", заместитель командира пока "Азов", который сейчас воюет в окруженном в Мариуполе, призвал к операции по деблокаде города.

Паламар сообщил, что в Мариуполе может находиться до ста тысяч гражданского населения. Поэтому город нужно деблокировать.

"Операция по деблокаде Мариуполя войдёт в историю как героический подвиг нашего народа. Но если она (операция по деблокаде - Ред.) не состоится, то это войдёт в историю как великий позор", - заявил заместитель командира полка.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Как писала "Страна", сегодня "ДНР" объявила о создании горадминистрации Мариуполя.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.