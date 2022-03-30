С остановкой из-за боев расположенных в Мариуполе "Азовстали" и меткомбината Ильича Украина потеряла 30-40% своих металлургических мощностей.

Об этом сообщил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью "Украина 24".

"Мариупольские заводы - это больше трети стального производства Украины. То есть, Украина на сейчас потеряла контроль над порядка 30-40% своих металлургических мощностей", - сказал Рыженков.

Он уверен, что запустить заводы можно, но для этого должны прекратиться боевые действия. Если повреждения предприятий будут незначительными, это можно сделать за два месяца.

Напомним, мэр Мариуполя сообщил, что с начала войны в городе погибли пять тысяч человек, из которых 210 - дети.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

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