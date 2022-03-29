34-й день войны в Украине стал во многом очень знаковым.

Обозначились некие подвижки в мирных переговорах, которые продолжаются уже почти месяц.

Пока неясно, как это в реальности повлияет на интенсивность войны. На отдельных участках вполне может стать тише, тогда как Донбасс и прибрежные к нему районы, останутся ареной для ожесточенных схваток.

"Страна" анализирует ситуацию на фронтах - дипломатическом и военном.

Ситуация на фронте 29 марта

В дневной сводке Генштаба ВСУ говорится, что Россия начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей.

Это прозвучало еще до того, как Минобороны РФ объявило, что снижает интенсивность боевых действий в этих регионах. Заявление замглавы ведомства Александра Фомина последовало через несколько часов, по окончании сегодняшних переговоров двух делегаций в Стамбуле (о них мы еще скажем ниже).

То есть, решение россиян было не спонтанным. И следовало некой дорожной карте, которая обсуждалась между Киевом и Москвой в негласном режиме.

К слову, о том, что начнется отведение войск говорил несколько дней назад и советник Ермака Арестович. В общем, в Киеве уже тогда что-то знали.

Частичный уход российских военных уже подтверждают и западные источники. Правда, пока неизвестно произойдет ли деблокада или оставление крупных населенных пунктов - Чернигова, Славутича, Бучи с Гостомелем и других. Либо российские войска будут просто закрепляться на уже удерживаемых позициях.

Также пока не стихает и канонада. "Пока слова россиян, что они снизят интенсивность боевых действий, - только слова. Слышим канонаду в районе Ирпеня", - сказал в эфире телемарафона советник главы МВД Вадим Денисенко.

Тем более, что на других театрах бои не стихают. Продолжаются попытки захватить Изюм и одновременно территории к югу от него - что, в случае успеха, даст россиянам возможность выйти на северные границы Донецкой области со стороны Славянска.

Бои в этом районе идут уже несколько дней вокруг населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое и Барвенково (все это близко к границе Донбасса). Генштаб ВСУ сообщает, что здесь противник нарастил свою группировку для организации наступления на Славянск.

Увеличение количества российских сил происходит и на самом Донбассе, где "противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия на большинстве направлений". Наиболее интенсивно атакуют сейчас Мариуполь и Попасную, сообщает Генштаб.

То есть мы видим, что параллельно с частичным отходом с украинского севера идет наращивание сил на востоке.

Собственно, и сами россияне прямо говорят, что сегодняшние переговоры не означают остановки огня. Поэтому ракетные удары могут продолжиться, а боевые действия на Донбассе - лишь усилиться (тем более, что подразделения, которые отходят от Киева, могут быть как раз переброшены в зону ООС).

Впрочем, глава Киевской военно-гражданской администрации Александр Павлюк считает, что Россия уводит войска в Беларусь, откуда они смогут оперативно вернуться.

"Российский враг перегруппирует войска и отводит часть подразделений на территорию Республики Беларусь для восстановления боеспособности", - написал Павлюк в Телеграм уже после завершения переговоров в Стамбуле.

А вот как охарактеризовал ситуацию под Киевом Алексей Арестович.

"Нет никакого русского наступления, это было бы очень смешно. Но нет и никакого окружения или котла, который мы сделали бы. Там идут тяжелые бои.

Дело в том, что там очень тяжелая местность. Во-первых, городская, во-вторых, там долины рек, овраги, леса. Все частично затоплено, частично заминировано, непроходимо и так далее.

То есть там кропотливая боевая работа. Работает русская артиллерия, работает наша – несем потери мы и они, и здесь далеко под победоносными реляциями. Нет там ни окружения, ни уничтожения – есть полуокружения, но это еще не означает доведения до военного успеха.

Другое дело, что они киевское направление перестали рассматривать как перспективное. Потому они не бросают сюда резервов.

Они просто осуществляют перегруппировку и поставку в объеме, необходимом, чтобы держать ситуацию. Но они не отказались от Киева, невзирая на перемещение усилий на Восток. Они все равно будут пытаться держать столицу в осаде, насколько это будет удаваться и держать там наши войска в напряжении, чтобы мы не могли их перекидывать на другие участки, на тот же Восток.

То есть здесь ситуация, я бы сказал, 51 на 49 в нашу пользу. Но это далеко не 70 на 30, как поспешили многие сказать. Поэтому не стоит здесь заниматься шапкозакидательством", - сказал Арестович.

В российских телегамм-каналах ситуация также обсуждается примерно в таком же ключе: "взять Киев "с наскока", как планировалось изначально, не получилось. Поэтому нужно здесь активность "заморозить", а часть сил перекинуть на Донбасс, где сейчас и разворачивается основные события".

К слову, сегодня министр обороны Шойгу повторил тезис, что главной целью российских войск является занятие всей территории Донецкой и Луганской области.

Что касается других направлений, то следует отметить Николаев. Там с утра был нанесен удар по Николаевской обладминистрации. На данный момент уже известно о 12 погибших, но разбор завалов продолжается.

А с утра появились фото и видео колонны российских войск, которая двигалась из Херсона в сторону Николаева. Уже несколько дней в сети ходят слухи о том, что армия РФ попытается в ближайшее время возобновить наступление на этом направлении. Но насколько они правдивы - пока непонятно. По другой версии до тех пор пока не закончены бои на Донбассе или, как минимум, за Мариуполь, активных действий на других участках фронта российская армия предпринимать не будет.

Переговоры в Стамбуле

Мы уже детально рассказывали, чем они сегодня закончились.

Вкратце напомним, что Украина предложила проект мирного договора по формуле "гарантии безопасности в обмен на нейтралитет".

Также в нем на 15 лет подвешивается вопрос Крыма и на неопределенный срок - Донбасса, на которые система гарантий не распространяется (то есть, войны "стран-гарантов" с Россией за эти территории не будет, если вдруг на них возобновятся боевые действия).

Россия обещала в ответ представить свои предложения по украинскому проекту, сразу сказав, что в украинских предложениях не все их устраивает.

Но в целом реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. И была дополнена заявлением о "снижении активности" под Киевом и Черниговым.

Причем такой результат, как мы уже говорили, был, судя по всему, запрограммирован. А значит, стороны ведут переговоры куда серьезнее, чем они показывали до этого широкой публике.

Не исключено, что именно с этим связано прохладное отношение тех же США к этим договоренностям. Там ранее уже критиковали вероятный компромисс, заявляя, что Путин таким образом зафиксирует успех "спецоперации" в Украине.

При этом сегодня американцы впервые допустили, что могут стать гарантами безопасности Украины после заключения мирного договора.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "предоставят Украине судить о наличии подлинного прогресса на переговорах". Госсекретарь в этом контексте заявил о готовности Вашингтона поддержать возможные договоренности Украины и РФ в части обеспечения безопасности Украины.

Также стоит дождаться, как на украинские предложения ответит Москва. И в каких границах на момент окончания боевых действий останутся "ДНР" и "ЛНР". Пока все указывает на то, что план выйти на административные границы областей Россией не отброшен.

И, судя по риторике руководителей "республик", рассматриваются перспективы после "освобождения" Донбасса провести там "референдум" о вхождении в состав России. На прошлой неделе об этом заявил Пасечник, а сегодня о том же сказал Пушилин.

Как этот вопрос регулируется в проекте договора, который представила сегодня Украина - непонятно. И что по итогу войдет в согласованный проект документа (если до этого дойдет дело и переговоры не сорвутся).

Нельзя также исключать, что основные разногласия возникнут не по вопросу гарантий и внеблокового статуса. А по теме "денацификации", которую сегодня обошли молчанием (а украинская сторона заявила, что этот вопрос в предложениях Киева вообще не рассматривается).

Впрочем, не исключено, что в предполагаемом конечном варианте мирного договора эти вопросы будут неким образом обозначены. А сейчас о них не говорят, чтобы не возбуждать излишней "зрады".

Но "зрада" уже разворачивается - в Украине пошли возмущения по поводу статуса Крыма и Донбасса, которые предполагается оставить за Россией на 15 лет или дольше. И этот фактор, как уже много раз бывало в недавней украинской истории, может сорвать любые компромиссы. Тем более, что и в России уже поднимается аналогичная волна "зрады" против каких-либо договоренностей с Украиной.