Сегодня прошла первая за несколько недель очная встреча представителей Украины и России. Они обсудили наработки по мирному договору и послевоенному устройству Украины.

Переговоры прошли в Стамбуле. На них приезжал турецкий президент Реджеп Эрдоган, что уже резко повышало статус мероприятия - и ожидания от его результатов.

Переговоры не закончились подписанием каких-либо документов. Но то, что сегодня сделан существенный шаг в сторону мира - было очевидно.

Это вытекает из заявлений обеих делегаций. А также из реакции российского минобороны, которое решило уменьшить военную активность в Украине - и прямо увязало это с переговорами.

"Страна" проанализировала, чем закончился сегодняшний раунд консультаций.

Позиция Украины

После длившихся несколько часов переговоров (как в рамках индивидуальных встреч, так и общей) стороны вышли на отдельные брифинги.

Украинская делегация рассказала о том, что передала сегодня России сформированный после месяца консультаций проект договора - о гарантиях безопасности Украины и ее нейтралитете.

О деталях документа рассказали глава фракции "слуг" Давид Арахамия, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и бывший замминистра иностранных дел Александр Чалый.

По их словам, договор, который смогут подписать Украина, Россия и страны-гаранты, будет состоять из трех частей.

Первая - о гарантиях безопасности Украине.

Согласно проекту, страны-гаранты обязуются оказать Украине военную помощь в случае внешней агрессии - войсками, вооружениями, а также созданием бесполетной зоны над территорией страны.

Помощь должны быть оказана после консультаций стран-гарантов, которые не могут длиться дольше трех дней. Если за это время дипломатическое решение не найдено, оказывается военная помощь.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН (то есть Франция, США, Британия, Китай и Россия) плюс Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль. Впоследствии присоединиться смогут и другие страны.

Идея Украины тут понятна - если Россия нападет снова, то есть придется иметь дело практически со всем блоком НАТО.

Член украинской делегации Чалый отметил, что прописанные в украинском проекте гарантии копируют 5-ю статью устава НАТО, которая применяется при нападении на одну из стран Альянса.

Вторая часть договора - о внеблоковом статусе Украины. Он включает в себя "постоянный нейтралитет" Киева на следующих условиях:

1. Отказ размещать на территории Украины иностранные военные базы и военные контингенты.

2. Отказ вступать в военно-политические союзы.

3. Военные учения на территории Украины смогут проводиться только по взаимному согласию стран-гарантов.

4. Для Украины открыты двери в ЕС, и страны-гаранты должны будут это поддерживать и обязуются не мешать.

То есть страны ЕС, которые подпишут договор о гарантиях, не смогут проголосовать против вступления Украины в Евросоюз - если этот вопрос будет рассматриваться в Брюсселе.

Впрочем, ничто не мешает остальным странам европейского содружества проголосовать против, и тогда Украину в ЕС не примут. То есть эта норма договора выглядит пока декларативной.

Третья часть - вопрос Крыма. Украина предлагает запустить на 15 лет двусторонние переговоры с Россией о статусе полуострова. На их время стороны обязуются не применять военную силу в Крыму.

Это крайне важный момент.

То есть Украина говорит, что не пойдет воевать за Крым, рассчитывая на военную помощь стран-гарантов, которые, по логике вышеуказанных пунктов, обязаны вмешаться, если на территорию Украины совершено нападение.

Крым по международным нормам - часть Украины, и нахождение там российских войск может быть истолковано как агрессия. И Киев обязуется на протяжении 15 лет за полуостров не воевать. То есть Россия не будет втянута в противостояние со странами НАТО на протяжении этого срока.

Запрограммирован ли результат у этих "крымских" переговоров или через 15 лет они могут закончиться ничем, и дальше вопрос будет снят - не сообщается.

Судьбу "ДНР" и "ЛНР" должны будут решить лично Зеленский и Путин. То есть по сути Украина предлагает и этот вопрос, как и крымский, оставить открытым и сделать предметом переговоров (уже на уровне президентов).

Далее украинцы объяснили, как этот договор, по их мнению, должен имплементироваться.

Как уже заявлял и Зеленский - сначала должен произойти вывод российских войск, далее Украина проводит референдум и ратифицирует мирный договор в парламенте. Также документ должны ратифицировать парламенты стран-гарантов. В общем, процесс небыстрый.

Подписать окончательные договоренности Украина предполагает на многосторонней конференции с высшими должностными лицами стран-гарантов. После этого запустится процесс ратификации.

Что заявила Россия

Москва подтвердила, что проект Украины она получила и представит его Путину.

Глава российской делегации Владимир Мединский озвучил свое видение украинских предложений:

1. Предложения Украины подтверждают ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Мединский также заявил, что Киев откажется от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое.

То есть это намек, что из Украины, в случае подписания этого договора, уберут американские биолаборатории.

2. Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Предложения Киева по гарантиям безопасности не распространяются на эти территории. То есть, если Украина начнет боевые действия на этих территориях, то страны-гаранты не обязаны будут вступать в войну.

3. Россия, как предлагает Киев, должна заявит, что она не против вступления Украины в ЕС.

4. По мнению Москвы, встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с подписанием (парафированием) мирного договора главами МИД.

При этом Мединский уточнил, что все озвученное им касательно украинской позиции, это не проект договора, а предложения Киева, которые во-многом не совпадают с тем, чего хочет Россия. Но эти предложения будут переданы Путину и будут обсуждаться.

Очень важное заявление по итогам переговоров сделал замминистра обороны России Александр Фомин. Он заявил, что армия РФ снижает интенсивность боевых действий на киевском и черниговском направлениях - ввиду того, что переговоры перешли в практическую плоскость.

"С учетом обсужденных сегодня принципов минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы. Более подробно генеральный штаб вооруженных сил России сообщит по возвращении нашей делегации в Москву", - заявил Фомин, который тоже приехал в Стамбул.

Уже в самой Москве первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа заявил, что "итоги российско-украинских переговоров - серьезная заявка на то, что спецоперация близка к завершению".

Впрочем, нужно дождаться официальных результатов Кремля и российского МИДа. Но пока реакцию России можно назвать достаточно оптимистической.

Рубль после этих переговоров тоже отреагировал позитивно и укрепился до 83-х за доллар.

Выводы

Итоги переговоров уже вызвали разные интерпретации.

И в России, и в Украине в них некоторые увидели "зраду". В Украине часть вообще не понимает зачем и о чем договариваться с Путиным. Мол, нужно требовать его капитуляции и точка. В России же тоже задаются вопросами "почему нет приказа идти на Киев", "почему не довели начатое до конца", "за что тогда гибли наши солдаты".

Кроме того, ряд украинских комментаторов полагают, что заявление о снижении военной активности под Киевом и Черниговом - обман и военный маневр. Так как россияне перебрасывают войска на Донбасс, где и наносится сейчас главный удар по позициям ВСУ. А активность на других направлениях и так снижается.

Кроме того, обращает на себя внимание, что о том, что Россия вскоре начнет отводить войска от Киева Алексей Арестович заявлял еще несколько дней назад. То есть, нельзя исключать, что договоренность о том, что Россия сделает соответствующее заявление, была достигнута в ходе переговоров с Украиной еще ранее. И была "запланирована" к озвучиванию на сегодня. Если это так, то это указывает на существование некой "дорожной карты" по переговорному процессу между Россией и Украиной, по которой обе стороны уже постепенно идут.

Так или иначе, но для тех, кто хочет скорейшего завершения войны, эти переговоры, безусловно подарили надежду.

Насколько она обоснована?

"Страна" обозначила пять главных итогов переговоров.



1. Украинская сторона предлагает Крым и Донбасс вынести за скобки на долгие годы (обязавшись не решать их вопрос военным путем) и впервые детально расписала план объявления нейтрального статуса (с отказом от курса на вступление в НАТО, получением международных гарантий безопасности Украины от постоянных членов Совбеза ООН и еще ряда стран с трехдневным их реагированием на агрессию).

Но ключевым в этом плане является даже не его суть, а схема его имплементации. Она подразумевает референдум в Украине, ратификацию в Раде, ратификацию в парламентах стран-гарантов.

При этом, как неоднократно заявляла украинская сторона, референдум может состояться только после вывода российских войск из Украины. То есть, Киев предлагает сначала вывод войск, а потом уже начало реализации плана по нейтралитету. И можно было бы сразу сказать, что Россия в таком виде этот план отвергнет, если бы не заявления представителей РФ.

2. Заявления представителей России были неожиданно позитивными с точки зрения мирного процесса. Они подтвердили, что получили предложения Украины и передадут их Путину, а далее озвучили два момента: Минобороны РФ заявило о "кардинальном снижении" активности российской армии около Киева и Чернигова с учетом "начавшегося переговорного процесса". А Мединский впервые заявил о возможной встрече Путина и Зеленского – сразу после парафирования главами МИД договора между Россией и Украиной.

3. Практическое значение обещания Минобороны РФ снизить активность под Киевом и Черниговом с чисто военной точки зрения минимально. В последние недели российская армия там и так не наступала, закрепляясь на уже занятых позициях (под Киевом вообще серьезное численное преимущество украинской армии, а группа российских войск находится по угрозой флангового удара с запада, а потому, не исключено, что со временем из этого района вообще постепенно армия РФ будет выводиться, либо просто перейдет к обороне). А основным направлением удара уже давно выбран Донбасс. Выход на границы Донецкой и Луганской областей официально обозначен РФ как главная цель всей "спецоперации" России (а это подразумевает, что в случае выполнения данной задачи "спецоперация" будет прекращена).

Но это все-таки первый, пусть и декларативный, шаг по деэскалации с начала войны.

Не исключено, что он сделан для того, чтобы укрепить позиции Зеленского внутри Украины и в общении с Западом. Чтоб ему было легче обосновать необходимость договоренностей с Россией. И чтоб меньше по этому поводу зрады было.

4. Не очень понятно, что происходит по другим пунктам переговоров и требований России ("денацификация", "демилитаризация"), мало конкретики по статусу Крыма и "ЛДНР", кроме того, что Украина предлагает этот вопрос "вынести за скобки" на длительное время. Также совсем непонятно готовы ли названные Арахамией страны-гаранты давать гарантии безопасности Украине.

Ну и главное, повторимся, нет четкого понимания как будет увязана реализация договорённостей с прекращением боевых действий и выводом российских войск. Но в целом это, пожалуй, первые переговоры, которые дают некий, хотя и очень осторожный, оптимизм по поводу скорого завершения войны.

5. Общее развитие ситуации также подталкивает к скорейшему прекращению войны.

Очевидно, что продолжение войны не принесет быстрой победы ни одной из сторон. Война все больше выглядит как битва на истощение обеих воюющих стран. Россия несет большие потери на фронте и экономические (из-за санкций) в тылу. Потери же Украины вообще не поддаются подсчету, так как кровавая и разрушительная война ведется на территории нашей страны. И чем дальше она идет, тем больше эти потери и тем более катастрофические последствия для украинского народа и государства. А теорию о том, что нужно еще воевать долго, в ожидании, что Россия истощиться, Зеленский не разделяет. "В НАТО есть те, кто не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это означает гибель Украины", - сказал Зеленский в интервью журналу Economist.

Таким образом, быстрое завершение войны в интересах и России, и Украины. А потому нужно выходить на компромиссы и договариваться. Хотя понятно, что в нынешних условиях это будет очень тяжелый и очень сложный путь.