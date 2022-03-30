В среду, 30, марта, в Украине идет 35-й день войны с Россией, которая совершила полномасштабное вторжение 24 февраля.

Вчера появились сообщения об отведении части российских войск в Киевской и Черниговской области. Правда, пока неизвестно произойдет ли деблокада или оставление крупных населенных пунктов - Чернигова, Славутича, Бучи с Гостомелем и других либо российские войска будут просто закрепляться на уже удерживаемых позициях. Также пока не стихает и канонада.

На других территориях бои не утихают.

Об итогах вчерашнего дня на боевом и дипломатическом фронте читайте в материале "Страны".

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30 марта

09.50 Германия активировала режим раннего предупреждения Чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из России, заявил министр экономики ФРГ

Также он в очередной раз сказал, что немцы не будут платить за российский газ в рублях.

09.42 В Николаеве спасатели продолжают разбирать завалы здания ОГА.

По состоянию на 8 часов работы продолжаются. Из-под завалов достали тела 12 погибших, 33 человека пострадали. Они были переданы бригадам скорой медицинской помощи.

09.33 В Ровенской области спасатели до сих пор тушат пожар на нефтебазе, который вспыхнул после ракетного удара 28 марта.

Губернатор региона Виталий Коваль сообщил что , сейчас спасатели заканчивают тушить один из очагов пожара.

09.26 Вчера войска РФ нанесли авиаудар по продуктовым складам в Броварском районе Киевской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

На складах хранились продукты, бытовая химия и другие товары. В результате возник пожар площадью 20 тысяч кв м. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

09.20 Международные санкции против России в перспективе 10 лет нанесут сильный удар по экономике РФ и по всем сферам жизни россиян. Но в ближайшие 1-1,5 года санкции не окажут сильного воздействия на Россию и ее бюджет, который продолжит пополняться за счёт нефтегазовых доходов и поступлений от экспорта других товаров.

Такой вывод содержится в анализе Украинского института будущего, который публикует глава Института, советник главы МВД Вадим Денисенко.

Институт делает вывод, что критическое значение для экономики РФ может иметь лишь введение эмбарго на импорт российской нефти (в меньшей степени газа), а также позиция Китая - насколько он будет помогать России компенсировать потери.

09.10 Сегодня из Краматорска отправятся такие поезда:

10:00 Краматорск - Ужгород,

15:30 Краматорск - Одесса,

18:00 Краматорск - Хмельницкий.

09.04 Ночью в Хмельницкой области российские военные нанесли ракетные удары по трем промышленным объектам, сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

Пожары локализованы силами спасателей. Информация о пострадавших проверяется.

08.59 В Донецке сообщают об одном погибшем и четверых пострадавших после обстрела многоэтажки в микрорайоне Текстильщик.

08.54 Причиной взрыва военного склада в Белгородской области РФ стал пожар. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

То есть пока украинский удар по складу в России, как об этом писали российские телеграм-каналы, официально не подтверждают.

08.50 Жуткие кадры Ирпеня после боев от украинского кинооператора Юрия Грузинова.

08.40 145 детей погибли и 222 ранены за время полномасштабного российского вторжения с 24 февраля, сообщает офис Генпрокурора.

В Киевской области пострадали 69 детей, в Харьковской – 49, в Донецкой – 54, в Черниговской – 39, в Николаевской – 30, в Луганской – 28, в Запорожской – 22, в Херсонской – 25, в Киеве – 16, в Сумской области – 16, в Житомирской – 15.

08.30 Ситуация в Луганской области (по данным главы ОВА Сергея Гайдая).

Этой ночью под плотный вражеский огонь попали Северодонецк, Рубежное, Попасная и Кременная.

По Кременной противник нанес авиационные и ракетные удары. Продолжились позиционные бои в Попасной и Рубежном. Города под украинским флагом.

В Рубежном и Северодонецке в результате обстрелов военных РФ горят продовольственные и непродовольственные магазины.

В Северодонецке били по старым районам, повреждены многоэтажки, массовое возгорание гаражей.

В Кременной горел двухэтажный дом, в другом спасатели из-под завалов достали одного человека и передали его медикам.



08.24 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

1. С оккупированных территорий Грузии, на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-я (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4-й военной - до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы - около 800 человек.

2. На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения.

В Большой Белозерке, российские подразделения рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами.

В Мелитополе на подступах к городу оборудовали блокпосты.

3. На временно оккупированной территории Луганской области планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля. Не исключено, что такие попытки будут и на недавно захваченных территориях области.

4. На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов. Уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие.

08.18 В приложении "Дия" можно подать заявление о поврежденном жилье, чтобы получить компенсацию.

Обновите приложение до последней версии.

Зайдите в "Дию" и нажмите "Услуги", далее "Сообщение о поврежденном имуществе".

Заполните форму, указав всю необходимую информацию.

После заполнения формы и ее регистрации вы можете загрузить заявление в PDF или получить на электронную почту.

После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

08.12 В Киеве сегодня для общественного транспорта открывается Южный мост.

Через Южный него будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до улицы Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевская.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.

08.04 Сегодня около 6:30 утра произошел мощный обстрел города Лисичанска.

По сообщению губернатора Луганской области Сергея Гайдая, разрушено несколько многоэтажек, под завалами люди. Число пострадавших уточняется.

07.40 В Донецке подтвердили попадание снаряда в многоэтажный дом по улице Пинтера, 8.

Боеприпас ударил по девятому этажу, Частично разрушен восьмой этаж первого подъезда. Также начался пожар.

Информация о пострадавших уточняется.

07.20 В Донецке удар по микрорайону Текстильщик.

07.00 После отказа Европы платить за российский газ в рублях поставки топлива начали падать.

Потоки газа трубопроводу Ямал-Европа (идет через Беларусь) упали до нуля во вторник днем, по данным оператора Gascade, пишет Reuters.

Поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым маршрутам - украинскому и "Северному потоку-1" - остались стабильными.

Потоки в восточном направлении - в Польшу из Германии - по трубопроводу Ямал-Европа тоже упали до нуля.

"Газпром" вчера заявлял, что продолжает поставки газа через территорию Украины.

06.30 Британская разведка сообщает, что вывод российских войск из-под Киева может говорить о двух вещах:

1. Потеря Россией инициативы под Киевом и отказ от планов окружать столицу.

2. Переброска сил на Донбасс.