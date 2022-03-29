Во вторник вечером, 29 марта, российские Телеграм-каналы опубликовали видео, как в Белгородской области взорвался склад боеприпасов.

Позже губернатор Белгородской области подтвердил, что взорвались военные склады.

Это произошло около села Красный Октябрь под Белгородом.

По данным губернатора, жертв и пострадавших среди жителей нет. Других деталей губернатор не назвал.

Российские Телеграм-каналы пишут об ударе по складу украинской ракеты, но эта информация пока никем официально не озвучена и не подтверждена.

Ранее, 23 марта, губернатор Белгородской области заявлял, что выпущенный со стороны Украины снаряд попал на территорию двух населенных пунктов в Белгородской области России.

Также о взрывах в российском Белгороде заявляли еще пятого марта.

Напомним, что война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.