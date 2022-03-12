Харьковский губернатор Олег Синегубов заявляет, что ВСУ сбили со "Стингера" российский истребитель под Изюмом.

При этом заявляется, что он упал на территорию Белгородской области Российской Федерации.

"Вооруженные силы Украины устранили российский истребитель. Сегодня около 12 часов в Изюмском районе мобильная оборонная группа вооруженных сил сбила российский истребитель. Самолет врага разрушили из портативного противодействующего ракетного комплекса "Stinger". Истребитель оккупантов задымился и упал на территорию Белгородской области Российской Федерации", - сообщил Синегубов.

Напомним, что 11 марта российская авиация нанесла бомбовый удар по Оскольскому психоневрологическому интернату, который находится близ Изюма. По предварительным данным, обошлось без жертв, так как подопечные и рабочий персонал заведения находились в бомбоубежищах во время удара.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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