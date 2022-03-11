Фото: t.me/dsns_telegram

Российская авиация нанесла бомбовый удар по Оскольскому психоневрологическому интернату, который находится близ Изюма.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram-канале.

По предварительным данным, обошлось без жертв, так как подопечные и рабочий персонал заведения находились в бомбоубежищах во время удара.

Российская авиация нанесла бомбовый удар по Оскольскому психоневрологическому интернату, который находится близ Изюма

Российская авиация нанесла бомбовый удар по Оскольскому психоневрологическому интернату, который находится близ Изюма

Российская авиация нанесла бомбовый удар по Оскольскому психоневрологическому интернату, который находится близ Изюма

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