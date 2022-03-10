Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров завершили переговоры в Анталье. Они продлились более полутора часов.

Что сказал Кулеба по итогам переговоров

Глава МИД Украины заявил, что на встрече с Лавровым обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Также он добавил, что переговоры были тяжёлыми.

Кроме того, глава МИД Украины Кулеба заявил, что стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня.

"Остановку огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", - сказал Кулеба.

Кроме того, Дмитрий Кулеба опроверг намерение Украины разрабатывать ядерное оружие и призвал убрать российскую армию с украинских АЭС.

"Россия должна демилитаризовать ядерные объекты, которые сейчас пытается контролировать и отказаться от таких намерений. Так же, как и объектов газовой инфраструктуры", - заявил Кулеба.

Заявления Лаврова после встречи с Кулебой

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, они с Кулебой говорили сегодня о гуманитарных вопросах. Также он заявил, что стороны подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе.

Лавров на пресс-конференции после встречи с Кулебой также сказал, что Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта.

Также Лавров заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, и выразил надежду, что "когда-то такая необходимость возникнет".

"Мы подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с Зеленским и когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись, наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной и нам обещали предельно конкретные ответы. Мы ждем", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ также прокомментировал антироссийские санкции, которые Запад вводит из-за войны в Украине.

"Россия сама позаботится о своей экономике, власти страны этим занимаются. В этот раз мы выйдем из этого кризиса совершенно с оздоровившейся психологией и сознанием", - заявил он.

Что касается целей действий России на территории Украины, Лавров в очередной раз упомянул "демилитаризацию" и "денаицификацию".

"Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства", - сказал глава МИД РФ.

Помимо этого, Лавров высказался по поводу бомбежки детской больницы и роддома в Мариуполе.

"Этот роддом был давно захвачен батальоном "Азов", откуда выгнали всех рожениц, медсестер, обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов". Эти данные были предъявлены три дня назад", - заявил он.

Что стало понятно по итогам встречи Кулебы и Лаврова

Главные итоги переговоров глав российского и украинского МИД подводит Telegram-канал "Политика Страны":

Россия настаивает на выполнении своих требований в полном объёме (нейтральный статус, признание "ЛДНР" и российского статуса Крыма, "демилитаризация" и "денацификация"). Без этого отказывается объявлять о прекращении огня. Украина выполнять все эти требования не намерена (кроме, может быть, нейтрального статуса, но со своими условиями). По итогу о прекращении огня стороны не договорились. Контакты будут продолжены по гуманитарным вопросам (коридоры, эвакуация и прочее).

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Кулеба и Лавров обсуждали возможность переговоров Путина и Зеленского.

Также сообщалось, что глава МАГАТЭ срочно вылетел к Кулебе и Лаврову в Турцию, чтобы обсудить безопасность ядерных объектов Украины.

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