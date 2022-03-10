10 марта - пятнадцатый день войны и боевых действий в Украине. Продолжаются сильные авиаудары по Харькову и Сумам, бои идут на Донбассе, а также в близлежащих к нему городах - Изюме и Чугуеве Харьковской области.

Силы "ЛДНР" и армии России наступают сразу по нескольким направлениям. Есть свидетельства, что россияне хотят окружить и разгромить группу украинских войск в ООС, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после бросить освободившиеся силы на другие направления.

В конце второй недели войны были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения. Впрочем, в некоторых районах из-за обстрелов российских подразделений они срываются.

Сегодня в турецкой Анталье прошли переговоры в трехстороннем формате - между министрами иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и России Сергея Лаврова. Стороны не смогли договориться о прекращении огня в Украине.

"Страна" также подвела итоги двух недель на фронтах военных и политических: Концентрация на Донбассе, судьба Мариуполя. Как прошел 14-й день войны.

В телеграм-канале "Политика Страны" - фото, видео, карта боевых действий, главные новости.

Ниже - новая хроника событий. Этот материал обновляется.

11 марта

1.38 Компания Meta отреагировала на материал Reuters, в котором утверждается, что Facebook разрешили "язык ненависти" пользователям из стран Восточной Европы в адрес россиян.

"Это действительно сенсационный заголовок, который не соответствует обновлению политики", – написал представитель Meta Энди Стоун в Twitter.

В тоже время он сказал, что соцсеть временно разрешила использовать выражение «смерть российским оккупантам».

"Как результат российского вторжения в Украину мы временно разрешили формы политических выражений, которые обычно нарушают наши правила, такие как "Смерть российским оккупантам". Мы не разрешали призывов к насилию против гражданских россиян", - заявил Стоун.

01.27 Госинспекция ядерного регулирования Украины заявляет, что в результате удара по Харьковскому физико-техническому институту в Пятихатках обесточена ядерная установка "Источник нейтронов".

В инспекции заявляют, что активная зона "Источника нейтронов" была загружена свежим ядерным топливом.

00.52 Корпорация Meta решила отступить от своей политики противодействия языку ненависти в связи с событиями в Украине.

По данным Reuters, пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах позволят призывы к насилию против россиян и российских солдат, если в сообщении речь идет о вторжении в Украину.

По информации Reuters, об этом говорится во внутренних е-письмах Meta-платформы.

Также соцсеть временно разрешает некоторые сообщения, в которых содержатся призывы к смерти Путина и Лукашенко.

"Временные изменения политики" распространяются на Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Россию и Украину.

00.28 Михаил Подоляк назвал "российской пропагандой" инсайд газеты "Зеркало недели" о требованиях Путина к Зеленскому.

"Все, что я читаю в последнее время о переговорных «ультиматумах» России – о статусах, территории, языке, нацификации и т.д., вызывает лишь недоумение. Пожалуйста, перестаньте «есть» в таких объемах российскую пропаганду, которую по наивности перепечатывают наши Зеркала", - написал Подоляк.

00.25 Новая сводка Генштаба. Пишут, что противник накапливает резервы.

Также прогнозируют новую попытку наступления в районе Броваров (северо-восток от Киева), где в последние дни шли жестокие бои.

00.12 В своем очередном обращении Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает химического или бактериологического оружия.

00.10 Россия подала запрос на проведение в пятницу 11 марта заседания СБ ООН по вопросам "военно-биологической деятельности США в Украине".

10 марта

00.00 Официальные лица США и Европы не видят четкого срока окончания войны в Украине. Судя по всему, ситуация обречена на то, чтобы привести к еще более смертоносному и затяжному конфликту, который приведет к опустошению Украины и масштабному гуманитарному кризису.

Об этом пишет Washington Post по результатам интервью с 17 представителями администрации, дипломатами, политиков и экспертов.

23.23 Стали известны 6 условий прекращения войны, которые выставила Россия Украине.

Их публикует "Зеркало недели".

1. Отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов которого готова стать напавшая на нашу страну Россия.

2. Русский язык – второй государственный. Отмена всех ограничивающих ее законов.

3. Признание Украиной Крыма русским.

4. Признание Украиной независимости ДНР и ЛНР в административных границах областей (включая ныне контролируемые Украиной территории).

5. "Денацификация". Запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов.

6. "Демилитаризация Украины". Полный отказ от наступательного вооружения, под которое при желании можно подогнать любые виды вооружений.

23.00 Пентагон заявил, что размещение ЗРК Patriot в Украине не обсуждается.

Patriot - главная система ПВО у американцев. Ранее украинские власти просили передать Украине Patriot.

22.50 Журналист Владимир Бойко сообщает, что бойцы полка полиции "Миротворец" расстреляли автомобиль "Тойота", который не остановился на блокпосту.

За рулем был, по информации Бойко, Дмитрий Демьяненко, экс-заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Это произошло сегодня около 18:00 в Дарницком районе Киева.

22.44 Ирина Верещук не подтвердила информацию российской стороны о том, что завтра с 9 утра будет объявлен режим тишины для эвакуации из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

"Нет. Они делают это механически, не согласовывая через Красный Крест. Эвакуация будет, но по тем маршрутам, которые мы взаимно согласовали через Красный Крест", - сообщила "Стране" Верещук.

22.25 Госдеп США заявил, что польские МИГ-29 Украине передавать не будут - это бы рассматривалось Россией как эскалация.

22.20 Мэр Нежина сообщил, что вследствие обстрела в городе сегодня погибло двое и ранено восемь человек.

Также перебита теплотрасса, и часть города сейчас без отопления.

22.06 Россия с 9 часов утра вновь объявляет "режим тишины" и открывает гуманитарные коридоры.

Они будут действовать гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Украина пока не комментировала этих намерений.

21.37 Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что Украина начала готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года (хотя сам Данилов в то время заявлял, что никакого вторжения не планируется).

При этом, по словам Данилова, нападение РФ с территории Беларуси стало для властей полной неожиданностью, так как готовились отражать наступление с территории России и Крыма.

"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", – сказал Данилов.

Что касается постоянных заявлений власти, что вторжения не будет, Данилов пояснил так:

"Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы тут начался хаос".

Почему, если к вторжению готовились заранее, не была объявлена хотя бы частичная мобилизация, а призыв резервистов был объявлен лишь за несколько дней до начала войны, Данилов не пояснил.

Ермак, кстати, сегодня говорил, что он с президентом до последнего момента не верил во вторжение России.

21.24 США не намерены направлять войска на Украину даже в случае, если там будет применяться неконвенциональное оружие, заявили в Белом доме.

Неконвенциональное оружие - это оружие массового поражения (химическое, ядерное, бактериологическое).

21.10 Удары по Харькову.

Сообщается о пожаре на Пятихатках. Говорят, что это территория Харьковского физико-технического института (там расположен экспериментальный ядерный реактор). Также горит близлежащее общежитие.

20.50 Последствия боя у села Мокрец в Киевский области (это к северо-востоку от Киева). Антон Геращенко сообщает, что захватили как трофеи танки Т-72.

20.20 Укроборонпром записал видеообращение к российским лётчикам, пообещав крупную денежную награду, если они пригонят в Украину свой самолёт или вертолёт.

20.12 Советник главы МВД Антон Геращенко не исключает, что в окружении харьковского губернатора Синегубова есть российских шпион, который наводил ракету, которая упала у здания ОГА 1 марта

19.40 Ещё один сигнал из ЕС, что там не торопятся принимать Украину в свои ряды.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что нет возможности ускоренного присоединения Украины к ЕС, так как в ЕС не регламентирована подобная процедура.

19.23 Известный волонтер говорит о проблеме с доставкой гуманитарной помощи на передовую - в Харьков, Чернигов, Николаев, Сумы.

По его словам, большая ее часть оседает на Западной Украине на складах ОГА и министерств и до фронта не доходит.

Кроме того, сказывается и коллапс логистики внутри Украины из-за пробок и блокпостов.

19.21 Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении 400 домов в ходе обстрелов города.

"Очень многие задают вопрос, а где мы будем жить. Ситуация очень тяжелая. Мы уже продумываем, где разместить людей. 400 многоэтажных домов уже разрушено вражеской армией", - сказал Игорь Терехов.

19.12 Президент Франции Макрон не ожидает в самом ближайшем будущем дипломатического урегулирования ситуации в Украине.

"Я должен быть честным и сказать, что не вижу возможности дипломатического урегулирования в ближайшие часы или в самые ближайшие дни", - сказал он перед саммитом лидеров стран ЕС в Версале.

18.58 У Светлодарска (Донецкая область близ линии фронта) в ходе боев перебит газопровод высокого давления.

18.47 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта.

18.38 Правительство Украины предлагает ввести бессточные санкции против Канделаки, Киселева, Симоньян, Эрнста, Соловьева, Скабеевой и других.

18.33 Ирина Верещук об итогах работы гуманитарных коридоров сегодня.

Коротко:

- Из Сум, Тростянца, Краснополья в направлении Полтавы вывезли более 60 тысяч человек за два дня,

- Из Изюма в город Лозовая удалось выехать около 3 тыс. человек,

- Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель – удалось эвакуировать около 20 тыс. человек,

- Энергодар — доставлено более 100 тонн помощи

- Волноваха и Мариуполь - коридоры так и не заработали. Там гуманитарная катастрофа.

18.10 По данным советника главы МВД Антона Геращенко с начала войны 300 граждан России подали заявления на переход в украинское гражданство в знак протеста против политики Путина.

17:58 В Энергоатоме назвали фейком сообщения белорусов и россиян о том, что из Беларуси началась поставка электроэнергии для нужд Чернобыльской АЭС.

17:41 Уровень радиации на украинских АЭС в пределах нормы, - сообщает МАГАТЭ.

17:40 В Университета культуры написали, что информация о выселении студентов из общежития является недостоверной. Мол им предлагали перебазироваться в более безопасное место - во Львовскую филию вуза.

17:35 Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что бой под Броварами завершился разгромом подразделения противника. Напомним, российские войска наступают на Бровары, чтоб заблокировать Киев с востока.

17:23 Россия намерена погашать внешние долги в рублях. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги: мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов", - сказал Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства.

То есть, фактически Россия говорит внешним кредиторам: пока не разморозите резервы, денег в валюте не получите.

Силуанов сказал, что Запад объявил дефолт по своим обязательствам перед Россией, заморозив золотовалютные резервы.

17:21 Ринат Ахметов пообщался с Forbes. Ключевые тезисы:

Запад должен сделать всё, о чём просит Украина. "Сейчас мы видим беспрецедентное объединение западного мира. За что огромное спасибо нашим международным партнерам" О понимании победы: "Полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление государственных границ в пределах, признанных международным правом. То есть включительно с Крымом и Донбассом". О российских обстрелах: "То, что происходит - военное преступление и преступление против человечества в отношении Украины и украинцев. Которым нет ни объяснений, ни оправданий" Путин нацелен на страны, где есть демократия, свобода, независимость. "А это означает, что его целью могут быть все страны свободного мира" Компания Ахметова работает в военном режиме: "Сейчас наша главная цель - помочь украинцам выжить и выстоять" О планах: "Я в Украине и не собираюсь никуда уезжать".

17:18 Турчинов на фоне пушки в Киеве.

17:17 10 горно-штурмовая бригада заявляет о ещё одном сбитом российском самолёте - Су-25.

17:12 В Мариуполе бомбовым ударом разрушено главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

17:11 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с премьером Британии Джонсоном и президентом Франции Макроном "рассказал о новых преступлениях РФ против народа Украины", а также обсудил ход мирных переговоров.

"С премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудили дальнейшую поддержку Украины. С президентом Франции Эмманюэлем Макроном сосредоточились на ходе мирных переговоров. Должны остановить войну", - написал он.

17:00 Алла Пугачева подтвердила, что покинула Россию, но это не эмиграция, а "каникулы, отпуск и лечение". И пообещала, что разберется со священником Андреем Ткачевым, который ранее обрадовался ее эмиграции: "Рано радуешься, Андрюша... Вернусь - схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник".

16:59 Советник Зеленского Олег Устенко оценил ущерб от российского нападения на Украину в $100 млрд.

"По самым предварительным оценкам, которые есть в нашем офисе, мы уже потеряли или активы, которые уже были уничтожены - их оценка - составляет примерно 100 миллиардов долларов США. Это очень приблизительные оценки того, что мы уже потеряли", - заявил Устенко.

16:54 Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал как видит договорённости по внеблоковому статусу Украины.

"Мы сегодня вне всяких блоков. Но нам сегодня важно говорить не об этом, а о том, что системы европейской безопасности не существует. После начала войны это очевидно. Системы мировой безопасности не существует. Ее надо строить – с нуля. И, безусловно, нас в первую очередь интересует строительство этой системы мировой безопасности, в которой Украина будет иметь определенные реальные, юридически закрепленные гарантии", - сказал он и добавил, что подобный документ уже готовится с партнёрами.

"Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетие. Он должен защитить Украину на столетие", - сказал Ермак.

То есть, украинские власти в очередной раз дают понять, что готовы на нейтральный статус и закрепить его не только в украинских законах, но и в международных.

16:43 Western Union приостанавливает работу в России и Белоруссии, сообщили в компании.

16:42 Путин потребовал "решительно действовать" в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками. По словам президента, на предприятиях нужно вводить внешнее управление.

16:39 Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев говорит, что в качестве компромисса с Россией украинская сторона согласна демилитаризовать Донбасс (то есть - видимо, вывести оттуда войска). Но при условии, если Донбасс будет украинским.

16:37 В Минэнерго России заявили, что белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на Чернобыльскую АЭС.

16:36 Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что эвакуация из города на собственном транспорте сегодня отменяется и переносится на завтра. Колонна будет формироваться 11 марта, с 10:00 на улице Курчатова.

16:28 По всей Киевской области с 10 по 11 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

16:22 В Мелитополе - новая демонстрация против российских войск и за Украину.

16:18 92% украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение России, - гласят данные опроса социологической группой "Рейтинг".

16:15 Видео удара ракеты по аэропорту Кривого Рога.

16:12 Подробности ракетного удара по аэропорту близ Кривого Рога от Вилкула.

16:11 В Броварском районе возле Большой Дымерки под обстрел попал завод Coca-Cola. Компания остановила его работу и эвакуировала сотрудников ещё в первый день войны.

16:09 Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, MoneyGram, в также Intel Express отменили комиссию за перевод денежных средств в Украину.

16:08 Бывший канцлер ФРГ Шрёдер, известный своими тесными связями с Путиным, находится в Москве.

По данным издания Politico, он должен встретиться сегодня с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта в Украине. Ранее несколько сотрудников его офиса уволились после того, как он настоял на сохранении своих руководящих должностей в связанных с Кремлем энергетических гигантах "Роснефть" и "Газпром".

15:57 The Sun опубликовал интервью с британцем Джейсоном Хейгом, который прибыл воевать в Украину.

"Я один из первых британцев, присоединившихся к Украине - они дерутся, как львы, и я горжусь тем, что сражаюсь с Путиным вместе с ними", - озаглавлена история Хейга.

Он участвовал в боях около аэропорта Гостомель. "Внезапно перед нами открылись врата ада", - вспоминает Хейг. Эскадрилья российских самолетов выпустила ракеты, потом к ним присоединился флот вертолетов. Джейсон и солдаты из "Грузинского легиона" укрылись в лесу.

"Я никогда не испытывал подобной огневой мощи, не думаю, что кто-либо из этого поколения когда-либо испытывал ее. Ирак и Афганистан - это совсем другое", - вспоминает британец. После этого Джейсон и его приятель-американец были арестованы украинскими спецслужбами, разыскивающими диверсантов. Их допрашивали в течение трех часов, нанося удары по голове.

В конце концов их отпустили, и Джейсон уехал в Польшу, а оттуда в Британию. "Я пошел туда не для того, чтобы умереть", - подытожил Хейг.

15:49 Так сейчас выглядит Северодонецк. На фото - район Хитрого рынка. В городе частично нет воды, отопления, света и связи. Такая же ситуация и в соседних Лисичанске и Рубежном. В регионе гуманитарная катастрофа.

На эти города сейчас наступают "ЛДНР" и армия России.

"Российская армия продолжает обстрелы в Рубежном, Северодонецке. Есть погибшие и раненые. Есть большая проблема с коммунальными структурами. Работники пытаются наладить перебои но попадают под обстрелы. Тем не менее работы продолжаются", - заявлял сегодня глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, комментируя ситуацию в регионе.

15:47 Две ракеты ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области - сообщил Александр Вилкул.

15:42 В Одесской обладминистрации сообщают, что с российских кораблей в Черном море было произведено пять выстрелов по воздушным целям над Одессой.

С утра, к слову, появилось видео о запуске ракеты с российского военного корабля в Чёрном море.

15:39 Bloomberg сообщает, что США рассматривают возможность облегчить санкции против Венесуэлы, которая может поставлять им нефть после запрета на импорт российской.

Ещё месяц назад такого поворота в отношениях США и Венесуэлы никто не ожидал. Мадура считался одним из главных "врагов демократии" в западном полушарии. Но все меняется. Впрочем, нужно ещё подождать как ответить на это сама Венесуэла, учитывая ее связи с Россией.

15:34 ВАКС сменил Олегу Гладковскому (другу Порошенко), который проходит по обвинениям в коррупции, меру пресечения с залога на личное обязательство.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информацию суда, 10,6 млн гривен залога будут перечислены на нужды ВСУ.

15:33 Трамп – на вопрос "Надо ли американцам бояться ядерной войны?» ответил утвердительно: «Да, шанс Третьей мировой войны существует, и это потому, что нашу страну больше не уважают. Да, вы должны бояться этого, потому что США руководят некомпетентные люди. Думаю, это серьезная угроза".

15:28 Село Малая Рогань под Харьковом заняли россияне. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на информацию нардепа по 181 округу Дмитрия Микиша.

По его данным, в Малой Рогани нет газа, света и связи. Населенный пункт заблокирован, российские военные не дают въехать машинам с гуманитарной помощью. Когда именно произошел захват села - пока неизвестно.

15:27 Студенты Университета культуры заявляют, что ректор Михаил Поплавский выселяет их из общежития на улицу. Сейчас там находится 50 человек, которым некуда ехать. Они две недели пережидали войну в бункере. Об этом сообщили сами студенты вуза в своём видеообращении.

По словам учащихся, Поплавский, угрожая им оружием, выставил ультиматум: студенты должны выселиться до 20:00 сегодняшнего дня.

В противном случае Поплавский угрожает сдать всех студентов-мальчиков в ВСУ. А девочек - отправить в горячие точки волонтёрить. Кроме того, студенты жалуются на плохие условия пребывания в бункере. У них не хватает еды и базовых вещей. Если их выселят - студентам некуда будет идти.

В данный момент на место уже приехала полиция. По словам правоохранителей, они согласовали вопрос с ректором Поплавским, и предложили тем студентам, которые хотят остаться в общежитии, подписать соответствующие бумаги. Их не выселят, они могут и дальше проживать тут, но ответственность за свою жизнь и здоровье студенты должны взять на себя.

15:12 Девушка под Ирпенем пытается вывести и спасти собак-инвалидов из приюта.

15:11 Очереди на пунктах пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины по состоянию на 14:00. Информация от Госпогранслужбы:

Республика Польша:

"Угринов" – 50 л/а, 400 пешеходов

"Рава-Русская" – 15 автобусов, 150 пешеходов

"Грушев" – 19 автобусов, 100 пешеходов

"Краковец" - 15 автобусов

Словацкая Республика:

"Малый Березный" - 50 л/а

"Ужгород" – 250 л/а, 150 пешеходов

"Малые Селменцы" – 100 пешеходов

Венгрия:

"Тиса" – 60 л/а, 20 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Косино" – 40 л/а

"Лужанка" – 45 л/а

Румыния:

"Солотвино" – 15 л/а

"Порубное" – 50 л/а, 100 пешеходов

На остальных КПВВ, а также в направлении Республики Молдовы очередей нет.

15:06 На фоне заявлений из России о "биолабораториях США в Украине" (что опровергают и в Киеве, и в Вашингтоне), в Белом дом обвинили Россию в подготовке использования оружия массового поражения.

Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что заявления России об американских лабораториях по биологическому оружию и разработке химического оружия в Украине "уловкой", которая совершена для попытки оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные атаки.

Псаки заявила, что "очень обеспокоена" риском эскалации войны, и особенно возможностью применения Россией "нетрадиционного оружия".

BBC отмечает, что скорее всего, речь именно о химическом оружии, хотя этот термин также охватывает тактическое (маломасштабное) ядерное оружие, биологическое оружие и грязные бомбы.

"У нас есть веские причины для беспокойства", - сказал изданию по этому поводу неназванный западный чиновник.

15:02 Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находится около 2000 человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика в Днепр. Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости.

14:58 Новый митинг против российских войск и за Украину в Бердянске.

14:49 Reuters сделали подробную графику по введенным санкциям в отношении России после начала войны в Украине.

Таблицы содержат дату введения мер, государства, сферу, на которую они влияют и краткое описание санкций.

14:43 Эвакуация в Мариуполе вновь сорвалась, заявила Ирина Верещук.

"Мариуполь полностью заблокирован и для эвакуации людей, и для гуманитарного груза. Гуманитарный груз снова вернулся в Запорожье из-за того, что идут бои между Горихво и Пологами", - сказала Верещук.

14:42 В Украине с начала войны погиб 71 ребенок, еще более 100 детей получили ранения. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

14:28 Мариуполь: обстрелы и бои в городе.

14:26 Обложка Экономист: "Сталинизация России". Точнее даже так: "СталиниZация России".

14:17 Вакарчук поёт в Одессе на фоне заваленного мешками памятника Дюку де Ришелье.

14:00 МИД Китая выступил за скорейшее прекращения огня в Украине. Также Пекин заявил, что страны ЕС "должны провести всесторонний диалог с Россией для формирования эффективного и устойчивого механизма безопасности в Европе".

13:58 Зеленский подписал закон о принудительном изъятии в Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.

13:51 Новое обращение Зеленского. "Мы защищаем наше государство уже 15-й день. Мы устояли. Украинская армия отражает атаки на ключевых направлениях. Благодаря нашим военным, нацгвардейцам, пограничникам, полицейским, терробороновцам и всем присоединившимся к защите мы не стали рабами. И никогда не станем. Потому что это наш дух, это наша судьба".

По словам Зеленского, россияне хотят унизить наших людей, "чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов". Мариуполь и Волноваха блокируются, по словам Зеленского, чтобы люди были вынуждены бежать на территорию России.

"Оккупанты специально организовывают это издевательство чтобы дать пропагандистским каналам материал. Просто уроды", - заявил он.

13:49 В КГГА рассказали как получить продуктовые наборы.

13:47 Свежая сводка Генштаба о состоянии дел на фронте. Противник копит силы под Киевом для его блокирования. Удерживает Бородянку, Бучу и ряд других городов в Киевской области. Пытался форсировать реку Ирпень, но неудачно.

Также в Крым прибыло подразделение морской пехоты Балтийского флота.

13:40 Российские телеграмм-каналы написали, что Аваков убит в Харькове.

"Страна" взяла комментарий у самого Авакова. "Решительно опровергаю. Х@р им!", - сказал "Стране" Аваков.

13:33 Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба назвал самые опасные направления:

Житомирская трасса

Буча

Ирпень

Гостомель

Макаров

Север Вышгородского района.

Бои идут на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных громад Броварского района.

13:29 Ситуация в центре Мариуполя сейчас.

13:20 Путин, Макрон и Шольц провели телефонный разговор, стороны обсуждали ситуацию в Украине, заявили в Кремле.

13:14 Спикер Госдумы Володин о закрытии Макдональдса в России: "Ну и хорошо, закрывайтесь. Только завтра там уже должен быть не McDonald’s, а "У дяди Вани". Рабочие места сохранены, а цены снижены".

13:11 Новый брифинг Арестовича о ситуации на фронте. Говорит о том, что враг перешел к так называемому сирийскому варианту ведения войны - окружению и террору больших и малых городов для того, чтобы принести как можно больше страданий и психологического воздействия гражданскому населению.

Самая тяжелая ситуация в Мариуполе. "Его просто сносят с лица земли", - говорит Арестович. Также страдает Харьков, Ахтырка, Николаев.

Он также добавил, что "то, что начали обвинять украинскую власть, и молить спасти, - это одна из целей врага. Нужно говорить о проблемах, но не нужно обвинять власть. Война - двусторонний процесс".

За вчерашние сутки ВСУ уничтожили двоих командиров полков РФ. Это произошло на направлении Броваров, Изюма, Никополя и Кривого Рога. Авиация и артиллерия наносит удары по противнику. Ситуация на поле боя, согласно прогнозу Арестовича, будет меняться в пользу Украины.

13:10 В Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов.

Как сообщает мариупольский горсовет, бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется.

13:01 Чуть меньше 2 миллионов человек сейчас находится в Киеве. Столицу покинул каждый второй. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Рада".

Он также заявил, что Киев превратился в крепость.

"Каждая улица, каждое здание... Я вижу, насколько блокпосты укрепляются. К территориальной обороне присоединяются люди, которые никогда не думали сменить одежду. Сейчас они в униформе с автоматами в руках. Это музыканты, актеры и представители разных профессий", – заявил мэр.

12:38 В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", сообщили в оперативном командовании "Север".

12:37 Подробная цитата Лаврова по поводу возможности встречи Зеленского и Путина.

"Мы подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с Зеленским и когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись, наши предельно-конкретные предложения взяты украинской стороной и нам обещали предельно-конкретные ответы. Мы ждем", - сказал Лавров.

12:35 Британские санкции против Абрамовича коснулись и его детища – лондонского "Челси". Поскольку активы олигарха заморожены, то это фактически остановило продажу клуба, о которой он объявил еще в начале марта. Также есть и другие ограничения: запрет продавать билеты на свои матчи; подписывать новые контракты с игроками; покупать игроков; закрыта работа клубного магазина.

Фактически деятельность клуба парализована.

12:33 МВФ перечислил Украине 1,4 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Средства пойдут на первоочередные расходы госбюджета и поддержку платежного баланса Украины.

12:31 Глава МИД Украины Кулеба заявил, что НАТО не готово обеспечить безопасность Украины.

12:26 А вот заявления Лаврова после встречи с Кулебой.

говорили о гуманитарных вопросах, подтвердили, что инициатива по ежедневному открытию гумкоридоров остается в силе

Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта, даст ответ

Путин не отказывается от встречи с Зеленским и, надеюсь, когда-то такая необходимость возникнет

"Россия сама позаботится о своей экономике, власти страны этим занимаются. В этот раз мы выйдем из этого кризиса совершенно с оздоровившейся психологией и сознанием"

"Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства"

по поводу бомбежки детской больницы и роддома в Мариуполе: "этот роддом был давно захвачен батальоном Азов, откуда выгнали всех рожениц, медсестер, обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов". Эти данные были предъявлены три дня назад"

"Россия не собирается нападать на другие страны. Она и на Украину не нападала".

12:15 Кулеба опроверг намерение Украины разрабатывать ядерное оружие и призывает убрать российскую армию с украинских АЭС.

"Россия должна демилитаризовать ядерные объекты, которые сейчас пытается контролировать и отказаться от таких намерений. Так же, как и объектов газовой инфраструктуры", - заявил Кулеба.

12:11 То есть, подытоживая итоги переговоров:

Россия настаивает на выполнении своих требований в полном объёме (нейтральный статус, признание "ЛДНР" и российского статуса Крыма, "демилитаризация" и "денацификация"). Без этого отказывается объявлять о прекращении огня. Украина выполнять все эти требования не намерена (кроме, может быть, нейтрального статуса, но со своими условиями). По итогу о прекращении огня стороны не договорились. Контакты будут продолжены по гуманитарным вопросам (коридоры, эвакуация и прочее).

12:03 Кулеба пояснил почему пока не удалось достичь соглашений по прекращению огня:

"Остановку огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", - сказал Кулеба.

11:56 В турецкой Анталье завершились переговоры Лаврова и Кулебы, продлившиеся более полутора часов.

Глава МИД Украины заявил, что на встрече с Лавровым обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня. Сказал, что переговоры были тяжёлыми и заявил, что стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня.

11:55 Борис Гребенщиков заявил, что отменяет все концерты Аквариума "до лучших времён". Напомним, что Гребенщиков осудил войну в Украине.

11:53 Оператор ГТС Украины заявил, что россияне пытаются попасть на территорию компрессорных станций в Купянске (Харьковщина) и Новопскове (Луганщина) и вмешаться в работу объектов газотранспортной системы.

Отметим, что вчера россияне заявили, что взяли под свой контроль две компрессорные станции на магистральных газопроводах Украины. Видимо, имеются в виду эти станции в Купянске и Новопскове.

11:45 "Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

11:43 Полчаса назад был нанесён очередной удар по Мариуполю. Прилетело в частный сектор.

11:36 Тем временем журналист "Страны" Людмила Ксенз рассказывает о том, что на самом деле происходит на ЧАЭС в связи с заявлениями об отключении там питания.

11:30 Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ни он, ни Зеленский до самого последнего момента не верили, что Россия нападет на Украину.

"Вы знаете, мы до последнего не верили, что это произойдет, скажу честно. Вы знаете, что было много информации от наших партнеров. Но все же мы не верили.

Мы готовились, конечно. И потому сейчас видим результат – мы успешно воюем вторую неделю. Это и есть свидетельство того, что все эти месяцы мы готовились. Но не верили до последнего", - сказал Ермак.

11:25 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси срочно летит в Турцию (где в это время находятся главы МИД Украины и России Кулеба и Лавров), чтобы обсудить вопросы безопасности атомных электростанций и других ядерных объектов Украины.

11:23 Британия вводит санкции против Романа Абрамовича, Сечина, Дерипаски, Миллера, Токарева, Костина и Лебедева. Все их активы в стране будут конфискованы.

11:22 ЕС не будет поставлять Украине самолеты, заявил глава евродипломатии Боррель.

11:11 Погиб бывший нардеп Евгений Дейдей. Об этом сообщила его жена - Дарина Дейдей.

Обстоятельства смерти она не уточняет. У Дейдея остались трое детей.

Евгений Дейдей в 2014 году был избран в Верховную раду по списку "Народного фронта".

11:09 В Евросоюзе продолжают мутить по поводу перспектив членства Украины в ЕС. Вроде бы перспектива есть, но…

"Возможное принятие Украины и ряда других государств в состав Евросоюза создало бы дополнительные проблемы с принятием решений в сообществе, однако Брюссель должен сохранять перспективу такого шага для поддержки Киева", - заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

11:04 Песков сказал, что Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского.

"Сейчас этот вопрос (то есть встречу Путина и Зеленского - Ред.) обсуждают главы МИД", - заявил Песков.

10:24 Началась встреча Лаврова и Кулебы в Турции.

10:23 ТРЦ Никольский в Харькове после вчерашнего удара.

10:22 Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне ситуации в авиаотрасли в связи с остановкой зарубежных полётов российскими авиакомпаниями временно закроет терминал D.

10:12 Глава европейской дипломатии Боррель сделал несколько заявлений об Украине и России.

Призвал избегать эскалации и вступления в прямую войну с Россией. По его словам, это может обернуться третьей Мировой войной. Призвал европейцев выключить газ в своих домах, чтобы "снизить зависимость от того, кто нападал на Украину. Мы должны перерезать пуповину, связывающую нашу экономику с российской, и перерезать поток, позволяющий ей накапливать резервы". "Еврокомиссия намерена разработать новую директиву, цель которой до конца 2022 года сократить на 2/3 нашу энергетическую зависимость от России", - заявил Боррель.

10:07 Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что в Бердянске журналистов "под дулом автомата заставляют транслировать российскую пропаганду".

Читатели "Страны" из Бердянска прислали пример ролика, который россияне крутят в эфире радио.

10:04 Корабли Черноморского флота России отошли от Одессы в Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье.

"Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и пока не намерены высаживать морской десант на наше побережье, потому что знают, чем для них это закончится", - заявил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

10:00 Около Броваров шли активные бои.

На видео - подбитая техника российских войск.

09:58 В России ищут выход из ситуации, когда YouTube блокирует монетизацию.

Соцсеть ВКонтакте объявила о запуске программы поддержки авторов: блогеры получат 100% дохода от показов рекламы. Программа будет действовать в течение месяца. За этот период авторы заработают более 600 миллионов рублей с помощью инструментов монетизации соцсети, обещает ВКонтакте.

09:46 В ходе удара по Чугуеву было уничтожено здание СБУ.

09:45 Расследователь из Bellingcat Христо Грозев заявил, что Россия будет пытаться заморозить войну в Украине. По его прогнозу, она это сделает через 7–10 дней.

"Сложно назвать конец, потому что это, скорее всего, будет не прерывистый такой конец – вот сегодня закончится война – боюсь, это будет период, в котором будет непонятно, закончилась война или нет. Но кровопролития не будет больше, и это самое главное", – говорит он.

09:41 Россия выходит из Совета Европы. Объясняя это тем, что "страны Запада подрывают работу этой организации".

"Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - говорится в заявлении.

09:39 Данные Генштаба ВСУ о потерях российских войск.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 составили примерно:

личного состава - более 12 000 человек

танков - 335 единиц

боевых бронированных машин ‒ 1105 ед

артиллерийских систем – 123 ед

РСЗО- 56 ед

средства ПВО - 29 ед

самолетов – 49 ед

вертолетов – 81 ед

автомобильной техники - 526 ед

корабли/катера - 3 ед

цистерн с ГСМ - 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7

09:38 В Китае ответили на заявление США о том, что американцы могут ввести ограничения против компаний из КНР, которые будут помогать России избегать американские санкции.

"Китай жестко отреагирует в случае применения санкций США в отношении него из-за Украины. Я хочу подчеркнуть, что санкции не помогут решить украинский вопрос. Время давно доказало, что санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, которые не только приведут к взаимному проигрышу и множественным экономическим потерям, но и помешают процессу политического урегулирования", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Похоже, что антизападный блок Китая и России оформляется все прочнее на фоне событий в Украине.

09:34 Сегодня ночью интернет-провайдер Триолан подвергся хакерской атаке. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Триолан назвал атаку "подлой стратегией врага" и попыткой нарушить информационные сети и оставить людей без связи. В связи с атакой, абоненты провайдера остались временно без доступа к интернету.

Триолан - группа операторов связи со штаб-квартирой в Киеве. Бренд появился в 2008 году в Харькове. Это один из крупнейших интернет-провайдеров Украины.

09:33 В Беларуси признали экстремистскими материалы Youtube-канала Юрия Дудя "вДудь".

09:33 МАГАТЭ потеряло доступ к системам мониторинга ядерного материала Чернобыльской и Запорожской АЭС, которые сейчас контролируются Россией. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

09:31 Палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов помощи Украине.

Эти средства будут направлены на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

Пакет в поддержку Украины стал самым крупным на сегодняшний день, он включает также расходы на укрепление восточного фланга НАТО.

09:26 Ирина Верещук про гуманитарные коридоры на 10 марта. Называет маршруты (люди поедут частично - на автобусах, частично - на личном авто).

Тростянец-Полтава

Краснополье - Полтава

Сумы - Полтава

Мариуполь - Запорожье

Волноваха - Покровск

Изюм - Лозовая

Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель - Киев

09:24 Заправка бензовозов российских войск под Харьковом.

09:22 Доллар на открытии торгов на Мосбирже обновил исторический максимум - выше 121 рубля.

09:20 Встреча Лаврова и Кулебы запланирована на 10 утра по киевскому времени, сообщают российские СМИ.

09:17 В результате авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе есть жертвы - погибли три человека, среди них один ребенок, сообщает ГосЧС.

Фото: Евгений Малолетка

09:15 Госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил блокаду Ленинграда и Мариуполя.

"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российское правительство жестоко морит голодом украинские города", - написал Блинкен.

08:48 Пишут, что по Чугуеву в Харьковской области наносится удар.

08:47 Toyota не планирует уходить с российского рынка и закрывать завод в России. Выпуск машин в РФ и их экспорт в Россию временно остановлен из-за проблем со снабжением, говорится в заявлении компании.

08:46 Момент удара вчера вечером по ТРЦ Никольское в Харькове. В результате удара, по данным ГСЧС, жертв нет.

08:45 Ахтырка после обстрелов.

08:42 В селе Слобожанское Харьковской области в результате обстрела ночью 10 марта российский снаряд попал в частный жилой дом.

Под завалами погибли четыре человека: 2 женщины и 2 детей. Их тела ищут. Выжила 5-летняя девочка, ее госпитализировали в Первомайскую больницу - ГосЧС.

08:25 Google в ближайшие дни ограничит работу магазина приложений Google Play для России. Скачивать можно будет только бесплатные игры и приложения. Нельзя будет даже совершать микротранзакции внутри приложений.

08:24 В публичных заявлениях китайские официальные лица озвучивают нейтральную позицию в отношении войны в Украине, однако большая часть СМИ КНР, освещающих войну, рассказывает версию событий, ориентированную на позицию РФ, сообщает CNN, проанализировав сообщения в китайских медиа.

Американский канал отмечает, что в китайских СМИ вторжение РФ в Украину называют "специальной военной операцией". Кроме того, по версии национальной китайской телекомпании CCTV, США могут финансировать программу создания биологического оружия в Украине, а президент России Владимир Путин - "жертва, защищающая "осажденную РФ".

"Крупные государственные новостные агентства в основном повторяют статьи российских государственных СМИ или информацию от российских официальных лиц", - резюмирует CNN.

08:17 YouTube отключил все функции монетизации для российской аудитории. То есть, от просмотров в России теперь реклама не поступает.

08:15 Минобороны Украины публикует видео атаки на колонну российской бронетехники под Бородянкой (Киевская область) 8 марта.

08:12 Ночью ВСУ совершили контратаку под Киевом, сообщил в национальном эфире советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Ночь была довольно сложная. Но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия совершила контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков. Утром в западных окрестностях Киева слышны артиллерийские бои", - рассказал он.

08:11 Минобороны Китая заявляет, что КНР "никогда не потерпит независимости Тайваня, этот вопрос является исключительно внутренним делом, иностранное вмешательство недопустимо".

08:09 Бывший главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пишет, что ожидается сегодня на переговорах Лаврова и Кулебы в Турции.

"Сегодняшние переговоры Лавров-Кулеба будут вокруг четырех сюжетов:

Приостановка военных действий Нейтральный статус Украины Гарантии безопасности Украины Статус ДНР/ЛНР и жителей этих регионов

Крым в стороне", - написал Венедиктов.

08:07 Западные СМИ пишут об основных тезисах в проекте декларации саммита ЕС, который пройдет в Версале 10-11 марта:

ЕС будет постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России ЕС резко увеличит расходы на оборону, станет более независимым в производстве микропроцессоров, фармацевтических препаратов и продуктов Участники саммита поддержат вступление Украины в ЕС, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно Лидеры ЕС, скорее всего, пока не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз

08:00 На сегодня запланировано три гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Сумской области: Сумы - Полтава, Тростянец - Полтава и Краснополье - Полтава. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 09:00.

07:57 Свежая сводка Генштаба ВСУ с фронта сообщает, что:

ВСУ продолжают защищать Харьков и Ахтырку.

Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.

Продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

В северном направлении украинские защитники удерживают оборону города Чернигов. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам РФ и удерживает определенные оборонные рубежи.

На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлении городов Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонская область).

06:20 МВФ утвердил экстренную помощь Украине на 1,4 миллиарда долларов

06:10 Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал ужесточить санкции против России в разговоре с Зеленским.

06:00 На сегодня запланирована организация 6 "зеленых коридоров" из таких регионов: Сум, городов Киевской области, Энергодара, Мариуполя, Изюма, Волновахи.