Корпорация Meta решила отступить от своей политики противодействия языку ненависти в связи с войной России в Украине. Пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах позволят призывы к насилию против россиян и российских солдат.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, об этом говорится во внутренних е-письмах Meta-платформы. Также соцсеть временно разрешает некоторые сообщения, в которых содержатся призывы к смерти президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Беларуси Александра Лукашенко.

"Временные изменения политики" распространяются на Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Россию и Украину.

Ранее мы писали, что Instagram перестанет показывать информацию о подписках украинских и российских пользователей.

Также сообщалось, что в России заблокировали Facebook.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.