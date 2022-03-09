9 марта подходит к концу вторая неделя войны. Сегодня — четырнадцатый день боевых действий. Итоги вчерашнего дня — в материале "Битва на подступах к Киеву и за ворота на Донбасс".

В телеграм-канале "Политика Страны" — фото, видео, карта боевых действий, главные новости.

Ниже — наша новая хроника событий. В обновляемом онлайне пойдет речь об обстановке на фронтах, ожидаемом четвертом раунде переговоров Украины и России, эвакуации и других важных моментах.

9 марта

09:10 МАГАТЭ потеряло связь с мониторинговыми системами гарантий на ЧАЭС и поэтому сейчас никто не понимает, что происходит в Чернобыле, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

09:08 По оценкам США, Россия стремительно теряет военную технику в Украине, пишет CNN.

За две недели войны российская армия потеряла от 8% до 10% военных активов, которые используются во время вторжения в Украину, сообщил американский чиновник, знакомый с последними разведданными.

Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых CNN сообщал на прошлой неделе, когда речь шла о потере Россией 3-5% военных активов.

По оценкам США, украинские военные потеряли такой же процент своего техники.

09:02 В Сумах сегодня продлили действие гуманитарного коридора до Полтавы.

Он действует с 09:00 до 21:00.

Можно выезжать собственным транспортом. Также примерно в 14:00 собираются вернуть 22 автобуса, которые вчера выехали первой колонной в Полтаву. Преимущество женщинам с детьми, беременным, старикам и людям с инвалидностью.



Об этом сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

08:51 В результате обстрелов 8 марта в Северодонецке 8 погибших, в Рубежном - двое. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

08:40 Карта боевых действий по состоянию на 8 марта от Института изучения войны (США).

08:30 Сегодня эвакуация из Ирпеня продолжится.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин. Время: с 10:00 до 15:00. Будут задействованы автобусы.

08:15 Словакия с сегодняшнего дня назначила ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины.

Со станции Чиерна-над-Тисой (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40.

Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

Ежедневно будут курсировать и поезда Чиерна-над-Тисой - Кошице.

08:11 Генштаб ВСУ в своей утренней сводке сообщает, что РФ продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учений для пополнения войск, которые ведут боевые действия на территории Украины.

08:00 Сводки Генштаба Украины за вчерашний вечер и сегодняшнее утро.

Из существенных изменений: российские войска взяли населённый пункт Пологи в Запорожской области (то есть, продолжают медленно продвигаться на север).

Кроме того, россияне ведут бои в Изюме и занимаются организацией переправы через Северский Донец (река протекает через город, деля его на северную и южную части - см карту).