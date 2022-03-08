Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "ситуация может выйти из-под контроля", если напряженность распространится за пределы Украины.

Он заявил, что что альянс несет ответственность за "не эскалацию напряженности и не распространение за пределы Украины".



"Ну то есть снова как бы подводит к тому, что бесполетную зону над Украиной вводить нельзя, чтобы не "эскалировать напряженность", - комментирует эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие, если Альянс не хочет закрывать небо над Украиной.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.