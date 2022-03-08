Данилов попросил у НАТО оружие, если Альянс не хочет закрывать небо над Украиной
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами". Он потребовал дать оружие, "если ваше оружие лежит в чехлах".
Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.
"Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО. От этого зависит, будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей... Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - написал секретарь СНБО.
Напомним, США и НАТО, несмотря на требование украинских властей, неоднократно говорили о том, что не будут закрывать небо над Украиной, так как это приведет к прямому конфликту с РФ.
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