Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами". Он потребовал дать оружие, "если ваше оружие лежит в чехлах".

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.

"Но именно сейчас, в этот момент, в этот день, в эту минуту, мы нуждаемся в максимально скорой и практической помощи, от оказания которой зависит украинская победа и не проигрыш Запада, это вопрос защиты украинского неба – передача боевой авиации и средств ПВО. От этого зависит, будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и пожилых людей... Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - написал секретарь СНБО.

Напомним, США и НАТО, несмотря на требование украинских властей, неоднократно говорили о том, что не будут закрывать небо над Украиной, так как это приведет к прямому конфликту с РФ.

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