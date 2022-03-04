Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО не станет вмешиваться в войну в Украине, это уже не первое подобное заявление Запада.

"НАТО не может вмешаться в эту войну, потому что никому не нужна вытекающая из этого опасность безграничной эскалации ситуации во всей Европе. Относительно этого мы с нашими партнерами едины во мнении. Мы должны сохранять хладнокровие", - заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Однако, это не отменяет того, что Запад будет поддерживать Украину поставками вооружений и финансами без официального участия своих солдат.

В свою очередь государственный секретарь Энтони Блинкен сказал, что США как и НАТО считают, что не стоит вводить "бесполетную зону" над Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной, но в НАТО отказались это делать.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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