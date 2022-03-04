Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не является участником конфликта в Украине и не ищет войны с Россией, однако нарастит присутствие на границах РФ.

Об этом пишет ТАСС.

Он также добавил, что НАТО считает ситуацию вокруг Запорожской АЭС подтверждением того, что необходимо срочно заканчивать боевые действия.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".